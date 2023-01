Ornella: "Racconto la mia vita per la musica"

di Pierfrancesco Pacoda Ornella si nasce, recita il titolo della canzone che Renato Zero ha scritto per lei, un racconto che attraversa, nei pochi minuti di una ballata, una carriera entusiasmante, tra teatro e musica, che Ornella Vanoni porta in scena domani sera al Teatro EuropAuditorium (piazza Costituzione 4, ore 21). ’Le donne e la Musica. Canzoni, Musica ed Ironia’ si chiama lo spettacolo che è naturalmente tutto esaurito. Signora Vanoni, il concerto che ascolteremo domani evoca le atmosfere di un jazz club... "Per me è un ritorno alle origini, il jazz è sempre stata, oltre che una musica che amo ascoltare, una delle suggestioni che più hanno determinato tante scelte importanti della mia carriera. Penso a dischi come Ornella &… che ho registrato nel 1986, pensato proprio come un omaggio al jazz contemporaneo, con ospiti come Herbie Hancock, Gil Evans e Steve Gadd. Anche oggi, come allora, le mie canzoni sono al centro, avvolte da arrangiamenti inediti, che non avete mai sentito prima". Merito anche della band che la accompagna. "Merito, soprattutto, del mio amico Paolo Fresu che la scorsa estate nella sua Berchidda, in Sardegna, dove organizza il festival Time in Jazz, mi ha introdotto alle meraviglie di una scena che non conoscevo...