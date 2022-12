Orrore in via Rialto Tentato omicidio dell’ex La decisione del giudice: l’aggressore in carcere

di Nicoletta Tempera

Non parla ancora, ma con gli occhi riesce a comunicare. E quando, ieri pomeriggio, la venticinquenne quasi uccisa dall’ex ha sentito la voce della sua amica e legale Donata Malmusi, si è messa a piangere. La mamma di tre bimbi, il più grande di 8 anni, aggredita nella sua casa in via Rialto la mattina della vigilia di Natale a colpi di forbice dall’ex compagno, un trentunenne marocchino che le ha reciso la giugulare, adesso è stabile. "Ma ancora non è fuori pericolo – spiega l’avvocato Malmusi –. Le ho chiesto se ricordava qualcosa di quella mattina. Mi ha fatto segno di ‘no’ con la testa. Lei è una leonessa, ma come dicono i medici ‘è una pianta delicata, che non si può esporre alle intemperie’. Adesso dovrà essere sottoposta a ulteriori esami per accertare se le lesioni hanno causato ulteriori conseguenze".

La donna ancora non ha parlato con i carabinieri, intervenuti nella mattina del 24 nell’appartamento di via Rialto dopo il tentato omicidio. L’ex compagno, arrestato pochi minuti dopo l’aggressione dalla polizia in via Galilei, ieri mattina è invece comparso davanti al gip Sandro Pecorella per l’interrogatorio di garanzia. Difeso dall’avvocato Matteo Sanzani, il trentunenne ha risposto alle domande del giudice, mantenendo la versione già data durante l’interrogatorio (l’indagine è coordinata dai pm Antonello Gustapane e Nicola Scalabrin): "Il mio assistito – spiega l’avvocato Sanzani – ha appreso cosa gli veniva imputato una volta arrivato in carcere. Non c’è coscienza piena di quanto compiuto: per questo abbiamo presentato la richiesta di una perizia psichiatrica che valuti la sua capacità di intendere e di volere al momento dell’aggressione". L’arresto del trentunenne è stato convalidato e per l’uomo è stata mantenuta la misura cautelare in carcere.

A dare l’allarme e di fatto salvare la vita alla mamma, è stato il bimbo di otto anni, con una videochiamata al nonno: "Corri, il papà sta facendo male alla mamma". Mamma e bimbi, assistiti già da tempo dai servizi sociali, si erano trasferita in quella casa in centro da una manciata di giorni. E lì si è presentato, fuori di sé, il marocchino. Che in passato era stato già denunciato dalla ragazza per maltrattamenti (che poi aveva ritrattato) e che, probabilmente, si è fatto aprire il portone da qualche vicino per riuscire a entrare nel palazzo. Il resto, è stato una follia di violenza, con i colpi inferti non solo alla gola della venticinquenne, ma anche al volto e alle mani, nel tentativo di difendersi dai fendenti. L’uomo è poi fuggito in strada, dove ha rapinato un’auto, con cui si è schianato in via De’ Carbonesi. Abbandonata la macchina, la sua folle fuga è terminata in braccio alla Questura, in piazza Galilei, dove è stato arrestato dalla polizia.