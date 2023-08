Orsolini e caso plusvalenze Bologna verso l’archiviazione

Solo un "gentlemen agreement" senza rilevanza penale, ma che merita di essere almeno valutato a livello di giustizia sportiva. L’inchiesta della Procura sul caso plusvalenze che riguardava il Bologna – collegato alla cessione di Riccardo Orsolini dalla Juventus ai rossoblù – si chiude con un esito positivo per il club di Joey Saputo: ieri, infatti, il procuratore capo Giuseppe Amato e l’aggiunto Francesco Caleca, hanno chiesto al gip l’archivazione del fascicolo d’indagine nato dall’inchiesta ’Prisma’ di Torino in cui è implicata la Juventus. Ma è solo il primo tempo, perché secondo gli uffici di via Garibaldi tutta la vicenda ha una "ipotizzabile rilevanza a livello di giustizia sportiva" (per la "mancata regolarizzazione dell’esaminato atto di ‘recompra’, se e in quanto effettivamente stipulato e non depositato presso la Lega") e per questo gli atti sono stati trasmessi alla Procura federale della Figc "per valutazioni di competenza".

Chi vivrà, vedrà. Ma intanto il Bologna incassa la richiesta di archiviazione a livello penale. L’inchiesta si era concentrata sulla "natura, validità, efficacia e azionabilità del ‘promemoria’ datato 11 luglio 2019" con le firme, solo supposte perché "illeggibili e non immediatamente identificabili", di Cesare Gabasio per la Juventus e Claudio Fenucci per il Bologna. In quel documento la società rossoblù, già titolare delle prestazioni sportive di Orsolini, concede ai bianconeri "un diritto di opzione" per il ri-acquisto a titolo definitivo del giocatore da esercitare pagando 26 milioni di euro entro il luglio 2020 oppure 30 milioni entro il 2021 (in tre rate). "Come esattamente osservato dalla Guardia di Finanza – scrivono Amato e Caleca – ove discutessimo di un atto vincolante, valido, efficace e azionabile, potrebbe dubitarsi dell’ammortamento che il Bologna Fc ha operato a far data dall’acquisto del calciatore in ragione di quello che dovrebbe esattamente definirsi un diritto di ‘recompra’ attribuito alla Juventus".

Il fatto però è che il documento al centro dell’indagine è un atto "di cui solo a livello congetturale si può ben ipotizzare l’esistenza", alla luce della corrispondenza tra le parti (compresi i messaggi su Whatsapp) e del ‘famoso’ promemoria. L’atto vero e proprio, però, a quanto pare non c’è. O comunque non avrebbe valore, scrivono ancora gli inquirenti. Per due motivi: il "mancato deposito in Lega" e, ancor di più, la mancata "firma per accettazione del giocatore". Un atto di questo tipo "non sarebbe in grado di essere portato in giudizio", sottolinea la Procura di Bologna, secondo cui si può allora sostenere solo la "sussistenza di un gentlemen agreement" fra le parti e "non di un atto civilisticamente rilevante". Per il resto ci penserà, nel caso, la giustizia sportiva.

