Orsolini e l’affaire plusvalenze Il giudice archivia il caso Bologna "Non c’è stato falso in bilancio"

Tutto archiviato. "Nell’affare Orsolini non ci fu reato e non ci sono colpevoli da indagare" per falso in bilancio. Così l’avvocato Mattia Grassani, che assiste la società rossoblù nel giudizio sportivo e nel filone penale ’costola’ dell’inchiesta Prisma di Torino, commenta il decreto di archiviazione giunto ieri sera a firma del giudice per le indagini preliminari Sandro Pecorella. La richiesta di archiviazione della Procura (procuratore capo Giuseppe Amato e aggiunto Francesco Caleca) è di una decina di giorni fa.

Prisma, come è noto, è l’inchiesta che ha travolto la Juventus portando, lo scorso novembre, alle dimissioni di tutto il consiglio d’amministrazione del club; al centro, presunte plusvalenze fittizie e irregolarità legate agli stipendi dei tesserati. Suoi strascichi sono giunti fino a Bologna, oltre che in altre cinque Procure (Genova, Bergamo, Udine, Modena e Cagliari). Qui, era finito nel mirino il trasferimento dell’attaccante Riccardo Orsolini dalla Juventus al Bologna, il 11 luglio 2019, con un documento privato in cui la società rossoblù, titolare delle prestazioni sportive di Orsolini, concedeva ai bianconeri "un diritto di opzione" per il riacquisto a titolo definitivo del giocatore. Atto che però la Procura ha ritenuto fosse "un gentlemen agreement", non "un atto civilisticamente rilevante". Nessun valore contrattuale, dunque. Ipotesi sposata dal giudice.

Il filone bolognese è il primo a chiudersi tra quelli nati da Prisma; per gli altri, l’iter è in corso. Del documento su Orsolini, secondo i magistrati, non si può sostenere la "giuridica, documentata, esistenza", né la sua azionabilità in caso di dissenso o inadempimento. Non un contratto, quindi, ma un semplice promemoria peraltro neppure depositato in Lega.

"Si tratta di una pronuncia a tempo di record, che ben può fare da apripista agli altri procedimenti ancora pendenti innanzi alle varie Autorità giudiziarie ordinarie su fattispecie simili – riflette l’avvocato Grassani –. Il punto saliente, a mio avviso, è che si metta nero su bianco che una scrittura privata, non depositata agli organi federali competenti, sia irrilevante per l’ordinamento generale dello Stato". Questa decisione potrebbe poi spianare la strada a un’analoga scelta della Figc, la cui Procura federale si sta a propria volta occupando della faccenda. E da cui potrebbero giungere sanzioni. Ma per l’avvocato, "ciò che non è stato sottoposto al vaglio della Federazione non può dare luogo a responsabilità penale, né disciplinare".

