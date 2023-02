Ortopedia del Sant’Orsola "Il reparto torna a casa e avrà più funzioni" Già stanziati 16 milioni

di Donatella Barbetta

L’Ortopedia del Sant’Orsola lascia gli spazi affittati a Villa Torri e torna a casa, nel padiglione 5 dove sono stati inaugurati i primi 38 posti letto dei 150 previsti nella riqualificazione delle ali A e B. Per il progetto è stato stanziato un investimento di 16,3 milioni di euro, di cui 6,5 milioni già spesi, con risorse finanziate dalla Regione, per 15,5 milioni, e dall’Azienda. L’intervento coinvolge 5.500 metri quadrati. "Ci mancava dall’inizio della pandemia questo reparto, uno dei primi che abbiamo chiuso per decongestionare il padiglione 2 Malpighi, dove si trovava. L’aiuto di Villa Torri ci ha consentito di portare avanti le attività di Traumatologia, ma oggi i posti letto ‘tornano a casa’ anche con più funzioni", spiega Chiara Gibertoni, la direttrice generale del Policlinico. Da lunedì i primi pazienti.

IL BILANCIO

"Nel nostro reparto, oltre alla Traumatologia come da tradizione – aggiunge Massimiliano De Paolis, direttore di Ortopedia e Traumatologia – abbiamo iniziato da tre anni alcune attività che riguardano la chirurgia di ricostruzione complessa, il trattamento delle infezioni osteoarticolari e anche casi di oncologia. Siamo diventati un centro di riferimento per queste patologie, abbiamo trattato in un biennio più o meno 500 casi di infezioni di questo tipo".

L’INVESTIMENTO

L’Ortopedia, che nel 2022 ha effettuato oltre 1.400 interventi chirurgici, rientra nel piano urbanistico che traghetterà il Policlinico verso il futuro, con 280 milioni euro di investimenti. Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la Salute, rilancia il piano: "Completeremo questo intervento al Sant’Orsola, per 42 milioni di euro, e metteremo mano al polo materno-infantile".

ALL’AVANGUARDIA

Dopo due anni, e in seguito alla ’lezione’ Covid, nella degenza è prevista una camera con filtro di ingresso e due isolamenti, oltre al ricambio dell’aria con pressioni differenziate. Le camere, con letti elettrificati, hanno i bagni e sono dotate di moderni sistemi di movimentazione e sollevamento dei pazienti.

I RINGRAZIAMENTI

Nell’aula Barbara, dove era presente anche la senatrice Sandra Zampa, c’era aria di festa. Sono stati ringraziati tutti gli operatori coinvolti nel doppio trasloco.

AUSL UNICA

"In questa fase – osserva il rettore Giovanni Molari sull’Ausl unica metropolitana – è importante continuare a far operare il gruppo di lavoro, perché si arrivi a una decisione nel più breve tempo possibile. È opportuno dare un assetto definitivo a breve". Aggiunge Donini: "C’è un tavolo in corso che proseguirà nel confronto, individuando le migliori soluzioni in rapporto a costi e benefici. Ne parleremo a quel tavolo e certamente la Regione asseconderà le spinte di semplificazione, di unificazione e di riorganizzazione nell’ambito della governance aziendale dei territori". Fiducioso il sindaco Matteo Lepore: "C’è un confronto importante tra noi, la Regione, le Ausl e le direzioni degli ospedali: credo che Bologna meriti un progetto di livello metropolitano, sono sicuro che arriveremo a un’ipotesi insieme".