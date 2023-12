Ortopedico a processo: "Nessuna molestia alle mie pazienti"

"Sono innocente, nessun abuso nei confronti della paziente". Si è difeso proclamando la propria innocenza rispetto all’accusa mossa nei suoi confronti da una donna di 39 anni. Un’accusa pesante: violenza sessuale. L’imputato, un ortopedico molto noto nell’ambito sportivo cittadino, è stato sentito ieri in aula per dare la sua versione rispetto ai fatti dell’aprile 2022 quando la vittima era stata visitata dal medico in questione a seguito di un incidente stradale, avvenuto poche settimane prima, nel quale fu investita mentre stava lavorando come corriere. Nella scorsa udienza la donna, assistita dalla legale Susanna Zaccaria, aveva raccontato come, proprio in quell’occasione, era stata molestata: "Mi ha fatta stendere sul lettino per visitarmi, poi si è messo dietro di me e, mentre mi massaggiava il collo, ha fatto ciò che non mi sarei mai aspettata". Nell’udienza di ieri, oltre all’imputato, difeso dall’avvocato Donatella Ianelli, è stato sentito il consulente della difesa rispetto alle tecniche di terapia manipolatoria manuale usate all’epoca durante la visita. Per la discussione e le relative richieste del pm, si tornerà in aula il prossimo marzo.