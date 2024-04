Oscar De Summa suona il rock

Un gruppo di ragazzi entra nel mondo dell’eroina senza rendersi conto di quello che sta facendo, finché uno di loro non muore di overdose. Una storia che negli anni Ottanta, quarant’anni fa, si è ripetuta mille volte. E che si ripete anche oggi, sempre lo stesso disagio, sempre la stessa sensazione di solitudine. È la storia di ’Stasera sono in vena’, lo spettacolo che Oscar De Summa scrisse e portò in scena dieci anni fa e che è già diventato un cult. E in occasione del decennale, lo spettacolo torna in un nuovo allestimento: Oscar De Summa stasera alle 21 è sul palco del Teatro Laura Betti di Casalecchio con una band in un concerto vero e proprio che entra nello spettacolo e che alla versione originale aggiunge nuovi brani iconici che hanno segnato un’epoca e le generazioni successive.