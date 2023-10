Oscillazioni anomale. Torre di Bologna a rischio, il sindaco: pronto a tutto: "Anche a fermare i bus"

"Sono pronto a tutto". Il sindaco Pd Matteo Lepore non esclude nulla pur di salvare la grande malata, la Garisenda. Per il simbolo di Bologna più famoso, dopo la Torre degli Asinelli, ci sono stati tempi migliori. Svetta – pendente – dal 1100, ma ultimamente oscilla un po’ troppo. Da qui, il primo cittadino, dopo una lettera inviata dalla Soprintendenza, ha deciso di transennare l’area circostante e vietare il passaggio dei bus e del traffico almeno fino a venerdì.

Una soluzione per attivare sensori acustici che – nel silenzio – ascoltano i movimenti della Torre. Ora toccherà al Comitato tecnico scientifico, attivo dal 2018, dare la sua diagnosi. "Servono una relazione tecnica definitiva, che ancora non c’è, e dati certi", ha sollecitato ieri il sindaco in Consiglio comunale, ripetendo lo stesso ritornello anche in un summit fiume con i super tecnici. Incontro teso, dove si erano anche rincorse voci di dimissioni di alcuni docenti, ma poi non se n’è discusso. Il punto su cui ha insistito Lepore è chiaro: "Solo con il dossier finale si potrà decidere quali interventi mettere in campo". Il sindaco paladino della Città 30, bandiera della città più progressista d’Italia come la definisce fin dalla campagna elettorale, non esclude infatti che, anche finiti i monitoraggi, bus e traffico possano essere deviati per non disturbare la ’grande vecchia’.

"È una possibilità, di certo non sono io quello contrario alle pedonalizzazioni", ha detto pensando al futuro. Un futuro che vede, presto, la creazione di un altro comitato, questa volta per il restauro, e una richiesta di aiuto (anche economico) alla città. Con un mantra: "La Torre possiamo anche salvarla da soli". Non c’è bisogno dei 5 milioni del Pnrr sui quali si è attivata la sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni. E mentre la Garisenda diventa un caso politico, il primo cittadino, chiede alle opposizioni (FdI in primis), che cannoneggiano da giorni, massima collaborazione.

Ieri la telefonata con il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha fatto ben sperare ("si attiverà un progetto di messa in sicurezza all’avanguardia"), ma in ’casa’ si rincorrono malumori, con Lepore che non ha escluso "di rivolgersi alle autorità competenti", di fronte a chi fa allarmismi senza dati definitivi.