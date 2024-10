Ospedale allagato. Evacuati sessanta pazienti

Sessanta pazienti dell’ospedale di Bentivoglio evacuati perché si è allagato anche il quadro elettrico, alcuni sono stati spostati in altri reparti, altri ancora portati a Budrio (25) e 16 a San Giovanni (16), annullate anche le sedute chirurgiche programmate in questi due ultimi ospedali per oggi. Sott’acqua il piano seminterrato, ma anche il primo, dove viene effettuata la dialisi. Si è verificato nella sera di ieri, quello che fin dalla mattinata si temeva, come ha annunciato il direttore generale dell’Ausl di Bologna, Paolo Bordon, che si è recato sul posto per aiutare il personale a salvare tutto il materiale e la strumentazione possibile.

"Purtroppo temevamo questo dalla mattina perché l’acqua si avvicinava sempre di più – racconta –. Il vecchio Pronto soccorso, dove dovevamo aprire il Cau è completamente allagato, abbiamo spostato tutti i macchinari, ma anche il laboratorio, la radiologia e la dialisi sono allagati. Continua a venire fuori l’acqua dai tombini, sembra quasi siano saltate le fognature. Un disastro".

Per quanto riguarda i macchinari Bordon si augura "che quelli della radiologia si salvino. Mentre gli ecografi della dialisi li abbiamo portati ai piani di sopra, come anche l’armadietto dei farmaci e la strumentazione della dialisi è mobile quindi si sposta, ma abbiamo dato disposizione che lì la dialisi, domani, non si può fare di sicuro, anche se il personale delle pulizie sta cercando di asciugare tutto. Il problema è che non sappiamo se finisce, se l’acqua si ferma. I pazienti quindi faranno la dialisi in altri ospedali: Maggiore, San Giovanni, Budrio".

Il direttore racconta poi che "i vigili del fuoco hanno recuperato una pompa che toglie acqua dal piazzale, ma viene fuori da sotto, dai tombini. Una cosa pazzesca".

Monica Raschi