Ospedale di Budrio, la sindaca assicura: "Non chiuderà né verrà depotenziato"

Budrio (Bologna), 16 ottobre 2023 - L'ospedale di Budrio non chiuderà né verrà depotenziato. Lo assicura la sindaca Debora Badiali in vista dell'attivazione a Budrio, così come avverrà a Vergato, del primo Cau nell'area metropolitana di Bologna, il nuovo Centro assistenza urgenza studiato dalla Regione Emilia-Romagna nell'ambito della riforma dei Pronto soccorso.

La sindaca ha ribadito che l'ospedale "non chiude e continuerà a essere un ospedale a tutti gli effetti. Non è destinato alla chiusura né al depotenziamento. Tutt'altro". Badiali in un incontro con i cittadini, avvenuto sabato scorso alle Torri dell'Acqua, alla presenza dell'assessore regionale Raffaele Donini e ai vertici della sanità bolognese, ha rassicurato i cittadini, preoccupati che la trasformazione del Pronto soccorso in Cau possa essere il prologo di una riconversione dell'intero ospedale.

"Difendere l'ospedale significa entrare nel merito delle proposte e dei progetti", afferma Badiali, sottolineando come "sottofinanziamenti e carenze di personale" in sanità mettono a rischio "strutture piccole come quella di Budrio", che quindi ha bisogno di "innovazione per continuare a garantire servizi efficienti in modo sostenibile e adeguato ai bisogni del territorio".

L'ospedale, ammonisce però la sindaca, "si valorizza se ci sono progetti che lo rendono importante e indispensabile. Non serve a niente difenderlo come un fortino, diffondere paure e dipingere scenari apocalittici di chiusure o di pazienti che non sanno più dove andare e finiscono per intasare il Pronto soccorso di Bologna".

Come funzionerà il Cau

A Budrio quindi tra due settimane il Cau prenderà il posto dell'attuale Pronto soccorso, dove già ora "oltre il 90% degli accessi" rappresenta casi di bassa complessità, riferisce la sindaca. Sarà aperto sette giorni su sette, 24 ore su 24, per prestazioni che vanno dalla visita medica ai certificati, dalle terapie alle analisi di laboratorio, fino alle procedure chirurgiche minori.

Saranno poi presenti due medici durante il giorno (attualmente ce n'è solo uno) e durante le ore notturne è prevista la presenza di un ulteriore medico nella medicina interna (anche in questo caso ora non c'è).

Automedica e chirurgia: le novità

Inoltre viene confermato "il mantenimento dell'automedica". Allo stesso tempo, è previsto "il consolidamento della chirurgia", mantenendo la collaborazione con Rizzoli e Sant'Orsola. Viene inoltre confermata la caratteristica di ospedale per acuti, con la medicina interna.

Il bilancio a inizio 2024

"Siamo sicuri del potenziamento verso cui stiamo andando incontro - afferma la sindaca di Budrio - ma siamo anche pronti ad affrontare eventuali aspetti più complessi che si presenteranno per correggerli e migliorare questo nuovo servizio". Anche per questo Badiali e Donini hanno preso l'impegno di incontrare di nuovo i cittadini di Budrio a inizio 2024 per fare un primo bilancio dell'attività del Cau nei prossimi mesi. "Il progetto verrà seguito quotidianamente - assicura il Comune - anche per assestarlo e affinarlo in corso d'opera e per verificare quali effetti avrà".