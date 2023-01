Ospedale del futuro, ecco il piano dell’Ausl

di Massimo Selleri

Rimodulazione di alcuni servizi e trasformazione del pronto soccorso. L’Ausl di Bologna, in accordo con la Regione Emilia Romagna, ha un piano che consentirà di mantenere operativo l’ospedale di Vergato, anche se vi saranno alcuni cambiamenti. Il progetto dovrebbe essere illustrato lunedì al distretto socio sanitario dell’Appennino, in una riunione che è stata chiesta urgentemente dal sindaco vergatese Giuseppe Argentieri. L’intenzione dell’azienda sanitaria è quella di trasformare il pronto soccorso in un punto di primo intervento. Questo consentirebbe di utilizzare per il servizio professionisti specializzati in medicina generale e non più quelli che hanno l’abilitazione all’emergenzaurgenza.

In questo modo verrebbero anche superate le diffidenze di chi attualmente lavora in pronto soccorso e deve affidarsi ai referti processati dai sistemi automatizzati chiamati Poct e non da un laboratorio analisi con i diversi laureati che ad esso fanno riferimento. Inoltre potrebbero essere utilizzati come consulenti gli specialisti che sono impiegati nella vicina Casa della Salute. Per una questione burocratica che non dipende dell’Ausl, ora questo non è possibile e il medico di pronto soccorso deve spesso far trasportare il paziente in un altro presidio non potendo chiedere un parere ai suoi colleghi che stanno lavorando nell’edificio contiguo a quello dell’ospedale.

Bisogna anche dire che ad oggi il 90% degli accessi del ps di Vergato sono classificati come codici bianchi o verdi e, quindi, c’è un certo uso improprio del servizio. In ogni caso il punto di primo intervento funzionerà dalle 8 alle 20 e non coprirà l’arco dell’intera giornata. Non sarà toccato il numero delle degenze e gli altri servizi offerti dal presidio, come la radiologia, ma verranno riqualificate le due sale operatorie che svolgeranno funzione di ‘day surgery’ e saranno, quindi, utilizzate per svolgere gli interventi chirurgici che non necessitano né di un ricovero preoperatorio né di uno successivo all’operazione. Oggi sono tante le patologie trattate in questo modo, dall’asportazione delle tonsille alla cataratta, e Vergato diventerebbe così un punto di riferimento per tutto il territorio bolognese e sarebbe un valido aiuto per smaltire le lunghe liste d’attesa che riguardano alcuni interventi. Una delle preoccupazioni dell’Ausl e della regione Emilia Romagna è che, come è successo per il punto nascite di Porretta, prima o poi escano delle direttive nazionali o europee che diano dei criteri al di sotto dei quali gli ospedali siano a rischio chiusura, pericolo che dovrebbe essere scongiurato se Vergato diventasse un polo di riferimento per il ‘day surgery’. Una delle difficoltà di questo piano è il reperimento degli anestesisti, dato che come si è già visto nei momenti più difficili della pandemia, il numero di questi specialisti è di molto di al di sotto di quelle che sono le reali necessità.