Ospedale Maggiore, furti e auto danneggiate: ancora vandalismi nei parcheggi. Cosa chiedono gli operatori

Bologna, 2 maggio 2025 - Nuovi vandalismi nei parcheggi dell’ospedale Maggiore, dopo i recenti casi al Navile. A segnalarlo il sindacato degli infermieri Nursind e la Fp-Cgil, invocando provvedimenti a sostegno degli operatori sanitari, stanchi di finestrini rotti e furti nelle auto lasciate in sosta nei parcheggi intorno al nosocomio.

“Uno degli ultimi episodi è avvenuto proprio ieri, Primo maggio – segnala il Nursind – giornata di festa per tanti lavoratori, ma non per gli infermieri di turno al Maggiore”. Proprio alcuni di loro, vittime di spaccate durante l’orario di lavoro, tramite la nota del sindacato chiedono un cambio di passo. “Serve più ascolto e attenzione da parte dall’azienda”, insistono. Tra l’altro al Maggiore c’è il parcheggio del nuovo Centro unico di risposta (Cur112), cioè il punto di ricezione delle chiamate d’emergenza, “ al momento vuoto se non per l’utilizzo dei tecnici ed ingegneri della stessa centrale – proseguono i lavoratori – ma non per gli operatori del 112 e 118, che invece devono lasciare l’auto altrove, rischiando di ritrovarsela danneggiata”, spiegano i sanitari. I vandalismi, incalzano, significano “soldi, visto che si tratta di centinaia di euro che vengono messi sulle nostre spalle per sistemare i cristalli. È il momento di dire basta”.

Le richieste dei sindacati

I sindacati, vista la situazione, chiedono “interventi concreti” da parte dell’Azienda sanitaria: da una maggiore vigilanza a una copertura assicurativa ad hoc.

“C’è bisogno non solo di più vigilanza, in particolare durante l’orario di servizio notturno – afferma la segretaria territoriale Antonella Rodigliano – ma un altro provvedimento potrebbe essere quello di garantire ai dipendenti una copertura assicurativa sui propri mezzi: temere anche di ritrovarsi i vetri dell’auto rotti a fine turno non fa che aumentare quel senso di frustrazione e insicurezza che i nostri professionisti vivono già quotidianamente sul proprio posto di lavoro per diverse ragioni ormai note”. Si tratta di un problema “ormai all’ordine del giorno che necessita di rimedi. Auspichiamo più attenzione e magari maggiore ascolto alle nostre proposte”. Per questo, “l’utilizzo del parcheggio del Cur112 potrebbe già essere un buon inizio”, conclude Rodigliano. Nell’ultimo periodo sembra che i parcheggi del Maggiore “siano diventati una zona franca dove mani criminali possono, impunite, spaccare vetri e attuare rapine ai danni degli operatori sanitari”, dichiarano poi Giuseppe Santella e Nicola Scalise della Fp-Cgil, aggiungendo che i vandalismi “si verificano indistintamente nelle ore diurne e notturne, ciò evidenzia una seria carenza di sicurezza all’interno delle aree di parcheggio e impone un intervento risolutivo da parte della direzione e degli enti a cui appartengono gli spazi di sosta”. La Fp ha quindi chiesto un incontro urgente con la Direzione generale, “al fine di avviare un dialogo costruttivo e definire un piano d’azione, per la messa in sicurezza degli spazi adibiti a parcheggio”, riferiscono i due sindacalisti.

Le possibili soluzioni

Diverse le proposte dei sindacati: il potenziamento immediato della sorveglianza, estendendo l’operatività delle guardie giurate anche ai parcheggi; una maggiore presenza delle forze dell’ordine; l’installazione di un sistema di videosorveglianza che copra in modo “capillare ed efficace” tutte le aree di sosta; ma anche il miglioramento dell’illuminazione. Infine, la Fp sollecita anche un “contributo economico ai lavoratori e le lavoratrici che hanno subito il danno”. Affermano, infine, Santella e Scalise: “Siamo certi che la direzione e le istituzioni non faranno mancare le risposte adeguate, altrimenti ci muoveremo nella maniera che riterremo più opportuna per salvaguardare lavoratori e lavoratrici”.