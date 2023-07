Ospedale, Regione e Ausl rassicurano i cittadini

Fumata bianca, se così la si può definire per ora, quella seguita, ieri mattina, all’assemblea sindacale per il futuro dell’ospedale di Budrio. All’incontro, che è stato definitivo positivo dai sindacati, hanno partecipato, senza preavviso, anche il sindaco Debora Badiali, l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini e il direttore generale dell’Ausl Paolo Bordon.

"La presenza delle istituzioni metropolitane e regionali per noi è stato un segnale positivo – dichiara Marco Pasquini, segretario Fp Cgil –, oltre a questo siamo felici perché si è trattato di un incontro fruttuoso e pacato che ha visto la partecipazione di tanti dipendenti dell’ospedale di Budrio, ma anche di tanti cittadini che erano preoccupati delle sorti dell’ospedale, presidio fondamentale per il territorio. Ci è stato garantito che la funzione di questo ospedale rimarrà tale e quale, con anche l’emergenza e urgenza. La riduzione dei posti letto che abbiamo visto è dovuta al periodo estivo, ma non a una rimodulazione che era ciò che ci spaventava di più. Occorre, però, al tempo stesso, continuare a seguire da vicino gli sviluppi a Budrio e a livello metropolitano. L’assessore Donini ci ha garantito che entro metà mese verrà fatto un tavolo ad hoc in cui saremo presenti anche noi e in cui si discuterà della delibera sanitaria che verrà sviluppata nei prossimi giorni per cercare di adattarla al meglio alle esigenze del territorio".

Ed è proprio l’assessore Donini che, a margine dell’incontro, specifica: "A Budrio, assieme alla sindaca Debora Badiali, ho voluto incontrare il personale dell’ospedale e la cittadinanza per rassicurare sull’importanza di questo presidio ospedaliero per il nostro Servizio sanitario. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo puntato molto sulla valorizzazione di questa struttura: lo dimostrano il numero di prestazioni ambulatoriali eseguite, che tra il 2019 e il 2022 è passato da 523mila a 582mila, così come il numero di ricoveri, che nello stesso arco di tempo è aumentato da circa 1.530 a quasi 1.700. Un lavoro che proseguirà, continuando sia con il potenziamento della sanità territoriale sia con la collaborazione con il Sant’Orsola per la chirurgia a bassa complessità: una sinergia tra Aziende sanitarie che rappresenta un valore aggiunto per la sanità bolognese e non solo". Dello stesso avviso il primo cittadino Badiali: "Ho partecipato all’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ospedale di Budrio indetta dai sindacati Cgil-Cisl-Uil per affrontare insieme le preoccupazioni sulla programmazione aziendale e sui possibili cambiamenti dell’organizzazione e dei servizi. Un’assemblea positiva di dialogo tra regione, azienda e sindacati. Quattro i punti fondamentali di cui si è parlato positivamente: il mantenimento del presidio h24, il fatto che Budrio continuerà ad essere ospedale per casi acuti, il miglioramento delle performance di medicina interna e la valorizzazione della partnership sulla chirurgia con l’azienda ospedaliera. La situazione della sanità in Italia – conclude Badiali – è però drammatica e coinvolge inevitabilmente anche la nostra regione a partire dalle risorse inadeguate. Sarà quindi necessario avere un progetto forte per far fronte alle criticità che inevitabilmente si presenteranno e dovremo far capire che continueremmo ad esserci e a far parte di una rete più estesa".

Zoe Pederzini