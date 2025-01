Ospedale Rizzoli Bologna, inaugurata la nuova terapia intensiva: 12 posti letto

Bologna, 30 gennaio 2025 – Un intero spazio di 1400 metri quadri e 12 posti letto dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (IOR) accoglie il nuovo reparto di terapia intensiva, all’interno della struttura con sede in via Giulio Cesare Pupilli. Un luogo "confortevole e funzionale, per pazienti e personale sanitario, con particolare attenzione a luminosità, percorsi chiari e intuitivi", parla Anselmo Campagna, durante la sua ultima inaugurazione da direttore generale dell’istituto, prima di passare al suo nuovo incarico nell’Azienda universitario-ospedaliera di Parma.

All'inaugurazione della nuova terapia intensiva presenti gli assessori Massimo Fabi e Anna Lisa Boni e Anselmo Campagna, direttore generale Istituto ortopedico Rizzoli

IOR ha messo in campo complessivamente circa 6 milioni di euro. "La terapia intensiva – racconta Campagna – è al centro dell'attività di un ospedale chirurgico come il Rizzoli. Dotarla quindi di spazi e attrezzature che consentano al personale medico e sanitario di svolgere al meglio il suo delicato compito è stato un obiettivo essenziale". Un traguardo, quindi, non semplice da raggiungere visto che "la ristrutturazione completa di questi spazi si è intrecciata con altri due interventi: l'adeguamento antisismico dell'intero monoblocco ospedaliero e la ristrutturazione del primo piano per il trasferimento della day surgery", annuncia Campagna.

Durante l’inaugurazione della nuova terapia intensiva dell'Istituto ortopedico Rizzoli (FotoSchicchi)

L’inaugurazione

Al taglio del nastro ha partecipato anche l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Massimo Fabi. "L’opera è il chiaro segno di un impegno da parte della sanità regionale di mettere al centro le persone e rafforzare il sistema sanitario pubblico con strutture sempre più all'avanguardia", sostiene Fabi. Questo, "nonostante il sottofinanziamento sia sempre più percepito – continua Fabi –. Infatti, se vogliamo continuare a essere da esempio, bisogna avere più fondi, proporzionati alle esigenze complesse del nostro settore. Qui al Rizzoli spazi e tecnologia supportano il lavoro degli operatori sanitari e al tempo stesso forniscono ai pazienti ambienti confortevoli e moderni". Al fianco di Fabi e Campagna c’è l'assessora comunale alle Relazioni Internazionali e fondi europei, Anna Lisa Boni. "Un elemento che rende ancora più importante questa struttura, già eccellenza a livello nazionale", sostiene.

In questo reparto di terapia intensiva sono 12 i nuovi posti letto (FotoSchicchi)

Il nuovo reparto

Questo nuovo settore ha tre macro aree distinte: due a bassa intensità, che includono sala d'attesa, accettazione, studi medici, spogliatoi, e una ad alta intensità in cui si trovano box intensivi, box operativi, box pazienti infetti, spazio di lavoro infermieri. Tutti gli ambienti sensibili sono opportunamente protetti da stanze filtro e resi quanto più possibile trasparenti in modo da poter essere sempre controllati dalla sala equipe medico-infermieristica, collocata in posizione baricentrica. La distribuzione degli spazi garantisce anche semplicità di movimentazione dei posti letto di degenza e facilità nel raggiungimento veloce dei pazienti ricoverati. Nel reparto viene garantita assistenza post operatoria ai pazienti sottoposti a interventi chirurgici ad alta complessità di ortopedia generale, ortoplastica, chirurgia oncologica, vertebrale, pediatrica e toracopolmonare.