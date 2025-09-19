Ospedale Sant’Orsola e Ausl Bologna: raccolta fondi per salvare vite a Gaza / Video appello

Bologna, 19 settembre 2025 – Una raccolta fondi in favore della clinica di Emergency a Gaza per ricordare ogni bambino ucciso nel conflitto e salvare più vite possibili attraverso il coraggioso lavoro di chi si trova in prima linea a prestare cure. La sanità bolognese scende in campo con un’iniziativa, ‘Non uno di più’, che vede il sostegno anche del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.

Il dottor Giorgio Monti opera dallo scorso anno a Gaza

E dunque, sui canali istituzionali (siti web e social) dell’Ircss Policlinico di Sant’Orsola e dell’Azienda Usl di Bologna sono infatti già disponibili tutte le informazioni per sostenere il team dell’associazione che da oltre un anno opera nel governatorato di Khan Yunis. In particolare, è possibile scegliere di effettuare una donazione in ricordo di una delle vittime più piccole: sui siti delle due aziende sanitarie è disponibile l’elenco dei nomi di 12mila bambini uccisi a Gaza e in Israele da ottobre 2023 a luglio 2025. Un elenco lungo e straziante, che il cardinale Matteo Zuppi ha voluto leggere nome per nome in una lunga maratona andata in scena il mese scorso in un luogo pieno di significato: il sacrario di Monte Sole di Marzabotto.

La campagna

E’ stata proprio quella giornata di grande raccoglimento e commozione a ispirare la raccolta fondi. “Siamo ormai tristemente abituati ad ascoltare continui aggiornamenti del conteggio delle vittime, ma non dobbiamo dimenticarci che dietro ogni numero c’era un bambino e una storia– commenta il direttore generale del Policlinico Chiara Gibertoni –. Come sanitari non possiamo restare a guardare: la cura è il nostro modo di dire basta. Tanto più che, come bolognesi, abbiamo la fortuna di poter sostenere la testimonianza e l’impegno di un dottore eccezionale”.

Giorgio Monti a Gaza

Il riferimento è a Giorgio Monti (video), volto storico del Pronto Soccorso del Policlinico di Sant’Orsola, dove lavora da oltre 26 anni. Dopo avere partecipato a diverse missioni in Iraq, Sudan e Centro Africa, dall’anno scorso Monti si trova a Gaza come coordinatore medico della clinica di Emergency. “Da quando siamo arrivati nella Striscia abbiamo assistito oltre novemila pazienti –spiega –. E abbiamo potuto constatare l’aggravarsi della situazione umanitaria giorno dopo giorno”. La clinica è stata aperta nella Striscia nel 2024, come raccontato anche dal Carlino, offre primo soccorso, stabilizzazione di emergenze medico-chirurgiche e trasferimento in strutture ospedaliere, assistenza di base per adulti e bambini. Nella clinica il personale di Emergency visita in media 241 persone al giorno, ma non è affatto raro superare i 300 accessi giornalieri. Circa un terzo delle visite riguarda persone minorenni.

Come donare

Le donazioni possono essere effettuate sulla piattaforma di fundraising di Emergency (https://insieme.EMERGENCY.it/fundraisers/nonunodipiu). Il link e le informazioni della raccolta fondi sono disponibili sul sito dell’Irccs Policlinico di Sant’Orsola (www.aosp.bo.it) e dell’Azienda USL di Bologna (https://www.ausl.bologna.it/) e sulle pagine dell’iniziativa e dell’Ausl.