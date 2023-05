Ospedale Sant’Orsola di Bologna: una app per orientarsi e fare la fila

Bologna, 29 maggio 2023 – “Siamo una città nella città e appena le persone vedono un camice bianco o qualcuno con un badge nei nostri vialetti, subito fanno domande per orientarsi. Questa App semplifica e migliora la fruizione dei servizi sanitari per chi ogni giorno visita il nostro Irccs”. Così Chiara Gibertoni, direttrice generale del Sant’Orsola, presenta la sperimentazione di Easy Hospital, l’App gratuita sviluppata dalla Regione insieme al Policlinico.

Finora l’hanno già scaricata circa 14mila utenti e viene usata mensilmente da 9mila persone, 300 al giorno. Il Sant’Orsola è uno spazio che da via Palagi a viale Ercolani copre circa un chilometro, con 7 ettari di verde, 32 padiglioni di cui 23 dedicati a attività di assistenza e ricerca, 80 unità operative, circa 20mila persone tra utenti e visitatori.

Come funziona

Il link da cui poter scaricare il cittadino che abbia prenotato una prestazione nell’ospedale tramite il Cup riceve un sms con promemoria e un link. Cliccando sul collegamento, si apre l’applicazione, che gli indicherà la posizione dell’ambulatorio dove è atteso e il percorso più rapido per raggiungerlo a piedi.

Sullo schermo si aprirà una mappa che indica, in maniera dinamica, la propria posizione rispetto alla struttura ospedaliera grazie al gps dello smartphone. Non solo: per due padiglioni, il 2 e il 23, il percorso guidato continua anche all’interno della struttura, grazie alla tecnologia bluetooth, fino al raggiungimento della destinazione. Gli altri padiglioni saranno aggiunti una volta conclusa la sperimentazione.

A questo punto l’applicazione, nel caso in cui il paziente non abbia già pagato il ticket e non ne sia esente, suggerisce la cassa automatica più vicina, poi assegna il numero di accesso progressivo alla sala d’attesa, evitando la coda allo sportello di accettazione. Il paziente è pronto per essere condotto fino all’ambulatorio di destinazione della visita, mentre il suo numero di accettazione viene riportato nel monitor della lista pazienti in attesa.

Il medico riceve l’informazione di conferma dell’accettazione del paziente e, quando è pronto, attiva la chiamata del paziente alla visita. Ad avvisare quest’ultimo non c’è solo la chiamata del monitor, ma anche un messaggio di conferma del proprio turno ricevuto su Easy Hospital.

La soddisfazione

Sono intervenuti a illustrare le modalità di funzionamento e servizi dell’applicazione gli assessori regionali alle Politiche per la salute e all'Agenda digitale, Raffaele Donini e Paola Salomoni, insieme al direttore generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni della Regione, Francesco Raphael Frieri, e Luca Capitani, direttore Information technology communication dell'Irccs.

“E’ una presa in carico digitale per il cittadino – sottolinea Donini – e l’App non ha solo funzione di orientamento, ma anche di guida per le incombenze amministrative”.

Salomoni precisa che il Policlinico, per il tipo di costruzione “è una realtà molto complessa”, quindi, superata questa prova, “saremo pronti per estendere l’App a qualunque struttura sanitaria del territorio”.