Ospedali, case popolari e fiumi "Innova vuole crescere ancora"

Edilizia, restauri, impiantistica, infrastrutture, gestione di grandi patrimoni (tra cui quello del Comune di Bologna). Sono queste le direzioni principali su cui si muove il Consorzio Innova, consorzio di imprese specializzato in servizi per gli enti pubblici, per l’industria e per il settore terziario. "Negli ultimi cinque anni abbiamo avuto una crescita importante", spiega Gianluca Muratori, direttore generale del consorzio Innova.

Una crescita confermata anche dall’ultimo bilancio?

"Sì, parliamo di 212 milioni di euro di bilancio consolidato con numeri in crescita del 23 per cento rispetto all’anno scorso, con un utile di 2 milioni e trecentomila euro. In più, abbiamo contratti già firmati per un totale di un miliardo di euro".

Qual è il ruolo di Innova?

"Siamo un consorzio di imprese di Bologna, ma siamo operativi in tutta la regione e in tutta Italia. Lavoriamo per il Comune di Bologna da otto anni, gestendo un patrimonio di un milione di metri quadrati. Ma ci occupiamo anche degli ospedali di Bologna e Modena e abbiamo, tra le altre attività, anche un settore preposto alla manutenzione dei fiumi".

Vista l’alluvione in Emilia-Romagna avrete molto da fare...

"Abbiamo cinquanta imprese dedicate a sorvegliare le emergenze fluviali in tutta la regione, con 110 mezzi impegnati nella sistemazione degli argini dei fiumi e 350 persone che stanno lavorando a questo scopo. Lo stanno facendo ora, ma l’hanno fatto anche durante l’emergenza, spesso dormendo nei cantieri. Il nostro settore ’Innova fiumi’ punta a completare i lavori prima dei mesi invernali".

I primi fondi sono arrivati?

"In realtà stiamo lavorando alacremente, ma non abbiamo ancora ottenuto le risorse. Ma siamo fiduciosi che nel giro di poche settimane arriveranno almeno quelle relative alla ’somma urgenza’".

Voi siete nati nel 1980: che cos’è cambiato da allora?

"Oggi lavoriamo in tutta Italia, abbiamo più di 750 imprese associate e 230 dipendenti (quasi tutti tecnici e amministrativi). Ma se contiamo i lavoratori delle nostre aziende associate, parliamo di 20mila persone. Di passi avanti ne sono stati fatti, visto che più di 40 anni fa siamo nati come un piccolo consorzio di imprese di manutenzione".

Quali prospettive avete per i prossimi anni?

"Intanto stiamo procedendo con il Superbonus 110, per conto dell’Acer (Azienda Casa Emilia-Romagna) con attività per 50 milioni di euro che saranno terminate entro la fine dell’anno. In più abbiamo i cantieri con tutte le manutenzioni impiantistiche ed edili e molte nostre imprese sono impegnate per portare avanti i lavori finanziati dal Pnrr".

Rosalba Carbutti