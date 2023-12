Ospedali e sostenibilità. Il sogno di Martinelli: "Spostare il Sant’Orsola nel verde fuori città"

di Donatella Barbetta

Ha trascorso una vita al Sant’Orsola, dove ha guidato l’Anestesia e la rianimazione, e ha ricoperto anche il ruolo di primo direttore del Centro regionale trapianti. Gerardo Martinelli, 85 anni, entra nel nostro dibattito sulle grandi opere e il rilancio della città, con uno sguardo particolare sulla sanità.

Professor Martinelli, che cosa pensa dell’ospedale-parco presentato a Cremona, l’ultima opera dell’architetto Mario Cucinella?

"Un progetto innovativo che condivido: si tratta di realizzare una costruzione nuova in un ambiente più aderente alle necessità dei pazienti, dove si tiene conto anche dello sviluppo urbanistico della città. Durante un ricovero non si può stare chiusi in una stanza, soprattutto quando le condizioni migliorano".

A Bologna come vedrebbe un progetto del genere?

"Benissimo, perché potrei rinverdire il mio sogno della fine degli anni ’90 e inizi del Duemila".

Che cosa sognava?

"Di spostare il Sant’Orsola e rifarlo sulle colline del Bellaria".

Da dove nasceva questo desiderio?

"Dallo storia. Il Policlinico è stato costruito 450 anni fa fuori dalle mura della città, lontano dal centro. Ma già allora, quando parlavo del mio sogno, l’area era diventata centrale e così il Sant’Orsola soffocava la città e ne era soffocato. Si poteva intervenire in quel momento perché erano a disposizione dei fondi statali".

Quanti erano i soldi?

"Circa 300 miliardi di vecchie lire per il restyling. Ma io e il professor Mario Zanetti, all’epoca direttore dell’agenzia sanitaria regionale e in precedenza direttore sanitario del Policlinico, la pensavamo diversamente".

Trecento miliardi sarebbero stati sufficienti per una nuova costruzione?

"No, sarebbero serviti altri 700 miliardi. Però si era fatto avanti un consorzio di aziende costruttrici disposto ad abbattere i padiglioni moderni del Policlinico, non quelli storici naturalmente, e in cambio a realizzare costruzioni da vendere, insieme a un grande parcheggio interrato per intercettare il traffico diretto verso il centro della città, dal momento che da lì dista soltanto trecento metri. E così ci sarebbero state le risorse per avere, chiavi in mano, un nuovo ospedale nel verde, con circa mille posti letto, distribuiti in due blocchi da 500. E invece è andata diversamente".

Il progetto non è mai decollato.

"Purtroppo è così, l’idea non venne presa in considerazione. E il Sant’Orsola da allora è un continuo cantiere: i lavori terminano in un padiglione e iniziano in un altro, perché solo in questo modo si può restare al passo con le esigenze tecnologiche e di comfort per le degenze".

Che cosa sarebbe rimasto del Policlinico in città?

"Un grande Pronto soccorso nell’area Malpighi".

Senza l’ospedale accanto?

"Accade già che alcuni pazienti vengano trasportati al Maggiore, al Bellaria o al Rizzoli, oppure che da altri ospedali arrivino al Policlinico. Il movimento delle ambulanze è in atto".

La città in questi anni sta rischiando l’immobilismo?

"Non c’è l’accelerazione dei miei tempi, perché allora c’era meno burocrazia e più ottimismo nel futuro. E per il Sant’Orsola è stata fatta la scelta del restyling, piuttosto che quella di un ospedale nuovo come quello di Cremona".