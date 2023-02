Ospedali, rete informatica in tilt Tranciato un cavo per errore

Ospedali, consultori, enti pubblici in tilt per un black out della rete informatica. Ieri, intorno alle 12.30, i computer si sono bloccati e subito si è pensato ad un attacco hacker in grande stile, visto che il problema ha riguardato praticamente tutti gli enti pubblici della città, dal Comune, all’Ausl, alla Città metropolitana. E lo stesso è accaduto nel resto della regione.

Oscurato anche il sito di Lepida, la società di telecomunicazioni della Regione Emilia-Romagna, problema che ha reso inaccessibile anche il fascicolo sanitario elettronico.

L’allarme attacco informatico, in verità, è durato molto poco. Infatti, in breve tempo, i tecnici hanno verificato quanto in realtà era accaduto. Un mezzo meccanico che stava operando in un cantiere di Ravenna ha tranciato per errore un cavo estremamente importante da cui passa il traffico dati diretto non solo alle amministrazioni locali ma anche alle Aziende sanitarie, quindi a cascata sono andate in tilt anche le reti informatiche degli ospedali.

Questo ha reso necessario un intervento immediato per il ripristino momentaneo e in emergenze delle reti internet, quindi è stata attivata una linea secondaria per evitare l’interruzione totale di tutti i servizi. Proprio durante la procedura di ripristino della fibra interrotta, fa sapere Lepida, l’attività di manutenzione di Enel ha sottratto l’energia elettrica di quello che in gergo tecnico si chiama ‘nodo’, che si trova nel Cesenate, interrompendo la linea secondaria attivata. Il risultato è stato che dalle 12.30 i siti appunto di Ausl, Comune e Città metropolitana di Bologna, Lepida, fascicolo sanitario compreso sono diventanti inaccessibili.

I disagi sono stati enormi, in quanto il blocco si è protratto fino alle 15.30 anche se il personale tecnico si è messo immediatamente al lavoro per ripristinare la rete non appena si è verificato l’incidente. Dalla Regione fanno sapere che non ci sono stati problemi per quanto riguarda gli ospedali e che non ci sono state interruzioni delle attività mediche e di assistenza.

Da parte sua Lepida, ribadendo che non si è trattato di un attacco hacker ma di un incidente del tutto involontario durante i lavori effettuati in un cantiere ravennate, rassicura tutti gli utenti che vengono esclusi problemi di sicurezza per quanto concerne la riservatezza dei dati contenuti nei suoi nei datacenter.

Naturalmente non sono mancate le segnalazioni di tanti cittadini, soprattutto per il mancato accesso al proprio fascicolo sanitario.

Monica Raschi