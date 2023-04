Ospedali, tagli di letti nei reparti L’Ausl presenta il piano estivo

L’Ausl ha presentato ai sindacati il piano delle riduzioni estive, per la maggior parte a partire da luglio. Ne riportiamo alcune.

Maggiore. Dal 21 giugno al 30 settembre la terapia intensiva del 12° piano avrà due letti in meno; la terapia semintensiva cala in un primo periodo di 4 letti e di altri 4 dall’11 al 28 settembre. Otorino-urologia, riduzione di sei letti dal 31 luglio al 10 settembre. La piastra blocco operatorio vede una contrazione delle ore a disposizione. Per l’Azienda, dal confronto con il 2022, "nessuna riduzione di posti letto di area medica, accorpamento dei letti di semintensivaalta complessità per un totale di 14 letti; invariata la riduzione dell’attività della piastra endoscopica, così come la riduzione dell’attività della sala operatoria ginecologica; cardiologia, riduzione a 12 posti letto dal 31 luglio al 19 agosto; medesimo assetto del Dipartimento delle Chirurgie generali e delle Chirurgie specialistiche (accorpamento Ch. A, Ch. urgenza, Ch. del trauma, Ch. toracica, Ch. B all’8° piano per complessivi 34 letti; accorpamento Ch. vascolare, otorino e urologia al 2° piano per complessivi 16 letti; mantenimento ulteriori 18 letti urologia); medesimo assetto del numero di ore di sala operatoria.

Bellaria. Chirurgia senologica, maxillo facciale e chirurgia plastica: meno 16 letti dal 10 luglio al 10 settembre. Neurologia OB - Clinica neurologica - Neuromet: la variazione è di meno 17 letti dal 30 luglio al 20 agosto. Ma l’Ausl precisa, sempre rispetto allo scorso anno: "Invariata la riduzione dell’attività delle sale endoscopiche; medesimo assetto del Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche con accorpamento della Ch. senologica, Ch. maxillo facc., Ch. plastica, otorino, grave disabilità al padiglione F1 per un totale di 32 letti; medesimo assetto delle salette chirurgiche; medesima disponibilità del numero di ore di sala operatoria.

San Giovanni in Persiceto. Area degenza chirurgica: 12 letti in meno dal 22 luglio al 10 settembre; meno sei letti in Medicina dal 20 giugno al 17 settembre; meno 10 letti in Medicina riabilitativa dal 20 giugno al 17 settembre.

Le reazioni. "L’attività oncologica non subisce riduzioni – commenta Michele Vaira, segretario aziendale Cisl Fp Ausl –, continuerà al Bellaria e nei day hospital territoriali. Al Maggiore, invece, la diminuzione di molte ore di sala operatoria vede la chirurgia, soprattutto ad agosto, notevolmente ridotta". Gaetano Alessi, responsabile del comparto sanità Fp Cgil, sottolinea "una forte contrazione a San Giovanni in Persiceto, alcuni accorpamenti al Maggiore e il fatto che il piano non prenda in considerazione le eventuali riorganizzazioni di cui si deve parlare in Ctssm entro il 6 maggio".