"Ospitiamo i profughi e ci aumentano la Tari"

Hanno aggiunto un posto (anzi due) a tavola e così da un anno la famiglia Cardile conta sette componenti: mamma Raffaella con papà Enrico con i loro tre figli grandi, poi mamma Sofiya e la sua piccola figlia Natalka arrivate in Italia direttamente da Kiev all’indomani dell’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina. Il nome delle due profughe di guerra è di fantasia perchè troppo è il timore che le notizie sulla loro vita attuale possa ripercuotersi negativamente sui loro famigliari rimasti in patria. L’anniversario dell’invasione è stato un giorno triste per Sofiya, arrivata a Zola il 20 marzo dello scorso anno. Scappata dalla sua città sotto i bombardamenti con la figlia di sei mesi in un braccio e una piccola valigia in mano. Salita a fatica su un treno affollatissimo diretto a Vienna, poi approdata a Bologna dove vive un’amica connazionale e da qui destinata ad una delle svariate famiglie accoglienti di Zola.

"Per noi è iniziato un periodo bellissimo, che continua ancora, perchè questa è diventata la loro nuova casa e loro fanno parte a tutti gli effetti della nostra famiglia. La nostra figlia maggiore Chiara, e Sofiya e Natalka sono entrate nella nostra vita".

Dopo la manifestazione di disponibilità fatta alla Caritas diocesana c’è stata una partecipata assemblea in municipio, e in particolare nelle prime settimane c’è stato l’appoggio di tanti: "Dalla Caritas, dalle parrocchie, dai vicini conosciuti e sconosciuti ci è arrivato di tutto, anche troppo -aggiunge mamma Raffaella- poi com’è naturale l’onda emotiva si è abbassata, ma non siamo mai stati soli. La sua mamma ha trovato un piccolo lavoro adeguato alle sue alte competenze contabili. Ci è dispiaciuto per questo e per altri disguidi burocratici, ci aspettavamo qualcosa di più, non soldi. In questo versante ci siamo sentiti abbandonati. In compenso però con l’aumento del numero dei componenti è arrivato puntuale l’aumento della Tari!", dice Raffaella con un sorriso amaro.

Difficoltà che non hanno fatto perdere loro il buon umore, anche grazie alla rete di famiglie e parrocchie che per il 18 marzo hanno organizzato il concerto ecumenico coi cori della comunità ortodossa moldava e della parrocchia di San Tomaso con tutto il ricavato destinato alla Caritas ucraina. Sul versante politico del disagio di questa famiglia accogliente si sono fatti interpreti i consiglieri pentastellati Luca Nicotri e Carolina De Lucia: "Vogliamo capire perchè siano stati di fatto abbandonati" dicono i consiglieri, mentre il sindaco Dall’Omo promette una istruttoria sulle diverse pratiche e si dichiara dispiaciuto: "L’applicazione della Tari è un fatto automatico e lo guarderemo, così come il tema dell’asilo nido. Mi spiace che abbiano avuto questa percezione. Li incontreremo presto".

Gabriele Mignardi