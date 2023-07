Osservatorio contro i velox, è bufera Larghetti: "Ora Sorbi si dimetta"

Sul progetto della ‘Città 30’ e sui nuovi autovelox annunciati in città si sta consumando uno scontro quasi inedito, visti i protagonisti. Gli strali viaggiano tra palazzi delle istituzioni: da una parte Mauro Sorbi, numero uno dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza e sull’educazione stradale, dall’altra Simona Larghetti (Coalizione civica), consigliera comunale e delegata metropolitana alla sicurezza stradale. La goccia che ha fatto traboccare il vaso (già bello incrinato, il coccio dei rapporti tra i due) è stata un’intervista di Sorbi sul Carlino, dove il presidente dell’Osservatorio si è detto critico riguardo ai nuovi velox chiesti dal Comune e autorizzati dalla Prefettura. Ieri Larghetti, dai banchi di Palazzo d’Accursio, ha chiesto pubblicamente le dimissioni di Sorbi. Richiesta rispedita al mittente. Ma l’attrito potrebbe avere strascichi.

LO SCONTRO

Secondo il presidente dell’Osservatorio regionale, infatti, quei velox "non faranno diminuire il numero di incidenti". Il vero deterrente, ha sostenuto Sorbi, è schierare più "vigili in strada". A corredo delle sue dichiarazioni, Sorbi ha elencato una serie di dati sugli incidenti in città. Numeri che però sono stati contestati da Larghetti in Consiglio comunale. "Di fianco a persone che discutono e si informano, c’è un’operazione politicizzata di contrarietà ideologica, che non si ferma nemmeno di fronte a dati ed esperienze che dimostrano il contrario – ha dichiarato Larghetti –. La gradualità del progetto ‘Città 30’ è necessaria per il confronto e la crescita di consapevolezza" tra i cittadini. E’ invece "più inquietante vedere lo stesso livello di qualunquismo nel presidente Sorbi – ha insistito l’ex presidente della Consulta della bicicletta – che spara dati sull’incidentalità in aperta negazione con i dati dell’Osservatorio della Città metropolitana, il quale tramite l’ufficio statistica elabora tutti i verbali delle Forze dell’ordine e non si basa sulla rassegna stampa fatta dalla segreteria di Sorbi. Dice che gli incidenti sono soprattutto in extraurbano: falsità totale. Lo stesso sui velox. Forse è tempo che Sorbi si faccia da parte. La violenza stradale è un problema serio, non si può trattare con l’opinionismo da bar". Il presidente non si è scomposto. "Direi a Larghetti di dare un’occhiatina al Codice della Strada, perché ignora e spara – ha controbattuto Sorbi –. Abbiamo un accordo con il 118, che a livello regionale ci avverte subito degli incidenti: con i velox non c’è stato alcun sinistro mortale, dal 2016. I velox fissi da tempo non danno risultati, all’Osservatorio parliamo per dati certificati in tempo reale, ci lavorano 22 persone, che si occupano anche delle campagne. Non mi dimetto, se Larghetti permette arrivo al 2025, e poi vediamo".

L’IRRITAZIONE

La Regione non ha preso benissimo le esternazioni di Sorbi. Sicuramente non concordate, un aspetto non secondario. Anche perché tra Regione e Comune c’è un perfetto allineamento sulle ultime scelte di Palazzo d’Accursio, sia sui velox, sia sulla ‘Città 30’. Viale Aldo Moro è d’accordo, per alcuni – dicono i bene informati – sarebbe incomprensibile un’asimmetria tra le scelte politiche e la visione dell’Osservatorio. Per ora Sorbi dovrebbe mantenere il suo posto, ma l’irritazione in Regione va registrata.

LE REAZIONI

Sorbi è stato difeso da tutto il centrodestra. "Larghetti di scusi, le sue parole sono gravissime. E Sorbi, persona seria e preparata, vada avanti", hanno dichiarato i consiglieri di FdI. "Sorbi è critico sui velox e deve dimettersi? Dove siamo, in un regime comunista?", ha attaccato Di Benedetto (Lega). Per ‘Bologna ci piace’ "parole arroganti da Larghetti, si scusi con Sorbi". Duro con il presidente, invece, il Comitato ‘Bologna 30’. "Continua a diffondere fake news, un cambio al vertice ci sembra indispensabile".

Paolo Rosato