Ossessionato dall’amica. Le fa perdere il lavoro e la coinvolge in un incidente

Voleva sposarla. A tutti i costi. Voleva stare con lei, anche a rischio di ucciderla. E ci è quasi riuscito, schiantandosi con lei in auto contro un albero, dopo averla costretta a salire nella macchina, che aveva guidato a folle velocità. Episodi ricostruiti dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, che hanno portato all’arresto del trentaduenne, per cui ora è stato disposto un divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico.

La vittima dell’ossessione, una donna di 41 anni, si è decisa a sporgere denuncia a seguito di mesi di incubo, iniziati quando lei aveva rifiutato di fidanzarsi con l’amico, di quasi dieci anni più giovane, conosciuto da poco tempo, e invaghito di lei. Risentito per essere stato respinto dall’amica, il trentaduenne aveva iniziato a perseguitarla e pedinarla. Condotte talmente pressanti da farle persino perdere il posto di lavoro.

Oltre a essere stata licenziata, la donna ha rischiato di perdere anche la vita durante un incidente stradale, mentre si trovava a bordo di un’automobile condotta dall’amico che l’aveva costretta a salire, partendo a folle velocità e finendo per schiantarsi contro un albero. Stremata da una situazione inverosimile e pericolosa, la donna si era presentata dai carabinieri per sporgere denuncia e, per stare più tranquilla, aveva anche lasciato casa sua, in città, ed era andata a vivere da un’altra parte, trasferendosi a casa di amici in un paese dell’hinterland.

Un trasferimento di cui, ovviamente, aveva tenuto il pericoloso pretendente all’oscuro. L’ossessione del trentaduenne, però, è riuscita a rendere vana ogni precauzione della vittima. Infatti, non è ancora chiaro come, ma l’uomo non solo è riuscito a sapere del trasferimento, ma anche individuare dove risiedesse ora la ragazza. Che ha ripreso puntualmente a pedinare. Tuttavia, l’ultima volta che si è presentato sotto casa di lei, ha trovato i carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale ad attenderlo: i militari lo hanno arrestato per stalking, informando il pm di turno che ne ha disposto il collocamento in carcere. L’arresto è stato convalidato e il trentaduenne è stato rimesso in libertà, con il divieto di avvicinarsi alla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico, in modo tale da consentire alle forze dell’ordine di intervenire in maniera repentina qualora il trentaduenne decidesse di violare la misura cautelare e tornare a perseguitare la quarantunenne.

n. t.