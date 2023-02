Bologna, Ostellari (Lega) in visita al carcere del Pratello: “Adulti e minori insieme, tema su cui discutere”

Il sottosegretario Ostellari in visita al carcere del Pratello

Bologna 1’ febbraio 2023 – “Un tema importante di cui abbiamo discusso è quello dei minori e giovani adulti, cioè i ragazzi che hanno dai 21-22 anni fino ai 25, che oggi sono tutti all'interno delle stesse identiche strutture – parla il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Ostellari, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo aver visitato l'Istituto penale per i minorenni di Bologna, in via del Pratello – . Questo è un tema delicato, del quale stiamo parlando, e dobbiamo trovare una soluzione, non solo normativa, ma anche strutturale, capace di dare un segnale positivo per loro e ovviamente anche per chi qui dentro ci lavora. Serve coniugare queste due esigenze”.

"No a ipotesi di buonismo però, perché il buonismo non aiuta e non serve a nessuno e “no nemmeno alle ideologie, cerchiamo di fare fronte comune”, aggiunge Ostellari.

"Credo – prosegue - nella possibilità di dare una seconda via d'uscita a questi ragazzi che hanno evidentemente sbagliato. Credo nella funzione del recupero, sulla quale noi, come Paese, dobbiamo investire parecchio, attraverso modalità di formazione scolastica, di formazione professionale, qui ci sono molte attività che stanno facendo bene”.

Per Ostellari, a Bologna, c'è "la necessità di investire sugli spazi, che qui sono insufficienti, per permettere un raggiungimento dell'obiettivo finale, ovvero togliere dal circuito criminale un numero importante di giovani. L'esperienza del carcere minorile di Bologna e quella di altre strutture e soprattutto di molte comunità ci insegnano e ci dicono, anche attraverso i numeri, che questo obiettivo può essere raggiunto. Facciamo fronte comune - ha concluso - per accendere un faro importante sulla giustizia minorile perché investire qui significa anche portare benefici in termini di più sicurezza”.

Assieme a lui anche diversi parlamentari: Naike Gruppioni, Pier Ferdinando Casini, Sandra Zampa, Abubakar Soumaoro, Marco Croatti e Marco Lisei.