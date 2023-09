Osteria Grande festeggia sul lago

L’ultimo weekend del Settembre Castellano vede protagonista Osteria Grande con l’ottava edizione della manifestazione ’Osteria sul lago... in Festa’, organizzata in occasione della Giornata Internazionale del Buon Vivere Slow. Una festa divertente e rilassante, adatta a tutta la famiglia, che si terrà nel parco del lago comunale Mariver domani pomeriggio e sera e domenica 24 per l’intera giornata, con musica, sport, creatività, arte e cultura, commercio e tanto altro ancora. L’apertura ufficiale della festa sarà alle 16,30, ma nel programma è inserita anche la partenza del 3° Gran Premio di Varignana, gara ciclistica nazionale per dilettanti Elite-Under 23, prevista per le 13,30 a Osteria Grande, dallo stabilimento Cablotech in via Umbria. Dalle 16,30 prenderanno il via le prove libere di tennis e di rugby. Alla stessa ora appuntamento anche con “I mosaici di Claterna”, laboratorio di mosaico per bambini a partire dai 6 anni, che sarà ripetuto alle 18,05 (partecipazione con offerta libera). Alle 21 via libera alla musica con il concerto del gruppo “Mystic Doll”.