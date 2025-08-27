Osvaldo Panaro è il nuovo presidente

La Fondazione IU Rusconi Ghigi a Bologna annuncia la nomina del suo nuovo presidente Osvaldo Panaro, dirigente comunale (capo area Europa, innovazione e internazionalizzazione della città): succede a Cristiana Vignoli, presidente pro-tempore negli ultimi sei mesi. Ingegnere gestionale, con una lunga esperienza nelle politiche pubbliche, Panaro "si è distinto – come ricorda il Comune – per la capacità di portare innovazione e anticipare i tempi nella pubblica amministrazione, promuovendo soluzioni creative e progetti pionieristici. È riconosciuto a livello nazionale per l’impegno in favore della partecipazione civica, dell’inclusione di genere e per la visione di una pubblica amministrazione intesa come autentico servizio alla comunità".

Nato a Buenos Aires, Panaro insieme a suo marito Stefano ha deciso di fare di Bologna il luogo in cui vivere, lavorare e costruire famiglia. Alla guida della Fondazione porta "un approccio aperto, inclusivo e orientato al futuro". Plaude il sindaco Matteo Lepore: "Osvaldo Panaro è un dirigente di lungo corso e di grande capacità, che lavora sui temi della partecipazione e dell’innovazione. Gli faccio tanti auguri di buon lavoro e ringrazio Cristina Vignoli, che con grande spirito di servizio ha guidato la Fondazione in questi mesi".

Panaro conferma che è "per me un onore assumere la presidenza della Fondazione. Vogliamo rafforzarne il ruolo come motore di innovazione sociale, in ascolto dei bisogni del territorio e in dialogo costante con le cittadine e cittadini. La considero a tutti gli effetti un centro di ricerca e sviluppo per il Comune, una delle poche esperienze di questo tipo nel panorama italiano ed europeo".