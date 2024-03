Otello ai tempi del femminicidio. Lella Costa all’Auditorium

Domani, alle 21, all’ Auditorium Primo Maggio di Crevalcore, andrà in scena lo spettacolo teatrale "Otello - Di precise parole si vive", con Lella Costa per la regia di Gabriele Vacis. E’ la rappresentazione che chiude, a Crevalcore, la rassegna teatrale ‘Tre teatri per te’. "Gabriele Vacis e Lella Costa – spiegano gli organizzatori dello spettacolo –, hanno deciso di riportare in scena dopo 24 anni il loro Otello, preservando intatta la sostanza narrativa di Shakespeare, ma intervenendo e modificando quelle parti in cui l’attualità e la contemporaneità richiedevano un aggiornamento. Nella trama, poi, potremmo ritrovare tante notizie di cronaca di oggi: un lavoratore straniero altamente qualificato, un matrimonio misto, una manipolazione meschina e abilissima, un femminicidio…".