Addio a Otello Ciavatti: una vita contro il degrado

Bologna, 22 nvembre 2023 – Era il volto di piazza Verdi. Era una voce equilibrata e pacata nel caos della zona universitaria. E quel cuore, che lo aveva portato sempre a mettersi in gioco, in prima linea, per tendere la mano a tante anime in difficoltà, per riempire di cultura luoghi altrimenti schiacciati dal disagio, lo ha tradito. Se ne è andato così, all’improvviso,questo pomeriggio, a 80 anni, Otello Ciavatti.

Il presidente del Comitato Piazza Verdi era ricoverato da qualche giorno alla Cardiologia del Sant’Orsola, per un intervento che avrebbe dovuto affrontare ieri pomeriggio. Ma il suo cuore non ha retto. Ed è stata una doccia gelata, per chiunque lo conosceva. Per chi apprezzava il suo impegno civico, come per chi aveva idee diverse, ma ne riconosceva il valore. Sulla chat di piazza Verdi, il cordoglio è unanime. Otello aveva scritto il suo ultimo messaggio nel gruppo alle 3 di ieri notte. Era il suo rammarico per la morte dell’amico Enzo Rossi Roiss, scrittore, giornalista e critico d’arte.

Poche ore dopo, è stato invece Giuseppe Sisti, dell’associazione Via Petroni e Dintorni, ad annunciare la morte dell’amico Ciavatti, compagno nelle tantissime battaglie anti-dregrado nella zona universitaria. “Purtroppo una bruttissima notizia: oggi Otello Ciavatti ci ha lasciati. Preghiamo per lui, riposa in pace”, il suo messaggio.

E subito dopo, è arrivata la commozione del deputato dem Andrea De Maria: "È con grande dolore – ha detto – che ho appreso la notizia della scomparsa di Otello Ciavatti. La sua è stata una lunga storia di impegno politico e civile. Nelle istituzioni e nella società. È stata un personalità di grande intelligenza e cultura. Un amico che mi mancherà".

Ciavatti, infatti, a metà anni ‘80, era stato anche consigliere e assessore provinciale. La sua passione politica, sbocciata sui banchi dell’università, lo ha accompagnato fino all’ultimo respiro. Aveva fatto il ’68 Otello, lo ricordava sempre, anche cercando un dialogo con gli studenti dei collettivi, di cui condivideva a volte le posizioni, non sempre le azioni.

Nella sua descrizione su Facebook si raccontava così: "Nato a Rimini – scriveva –, movimento ‘68, tre mesi di carcere nel 1969 per aver partecipato al picchetto della fabbrica Longo, 5 anni nel sindacato Cgil - problemi dell’occupazione giovanile e segretario della Federazione regionale chimici, assistente nel gabinetto di Renato Zangheri, responsabile del lavoro, assessore provinciale attività produttive, turismo e sport, segretario generale aggiunto Confesercenti, segretario generale Anva, docente Aldini Valeriani-Sirani e Università Primo Levi, fondatore del Comitato Piazza Verdi e Piazza verdi lavoro". Poche righe, per descrivere una vita. Spesa per migliorare Bologna. A cui, adesso, Otello già manca.