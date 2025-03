Ottant’anni di Liberazione: "Coltiviamo la Memoria"

Una bambina e un bambino sorridenti. È il simbolo dell’illustratore Gianluca Costantini scelto per le iniziative dell’ottantesimo anniversario della Liberazione: "Spero che i nostri nonni possano rivivere i ricordi dell’infanzia e che i bambini comprendano l’importanza dei sacrifici per conquistare la libertà", spiega l’artista. I due bimbi indossano una maglia rossa e una verde, che con il bianco a fare da sfondo formano il tricolore, lo stesso delle 10.000 bandiere con scritto ‘W la Resistenza’ che il Comune è pronto a distribuire. L’immagine di Costantini comparirà sulla medaglia che il 21 aprile – anniversario della Liberazione di Bologna – il sindaco Matteo Lepore apporrà sulle bandiere in piazza del Nettuno.

Un programma ricco, quello proposto con la Città metropolitana, l’Anpi, l’Istituto storico Parri e la Cineteca. Manca ancora più di un mese, ma Anna Cocchi giustifica così la presentazione in anticipo: "Eravamo pronti". "In tante parti del mondo questa festa non si può celebrare – commenta la presidente dell’Anpi –: noi siamo qui per incentivarle a continuare la lotta e sperare che presto ci possano essere pace, libertà e democrazia". Cocchi sarà davanti al Gigante il 21 aprile assieme al sindaco e a Daniele De Paz (Comunità ebraica) per la cerimonia arricchita dal suono a festa della campana dell’Arengo, dopo il corteo cittadino in partenza alle 10 dalle Due Torri. In piazza del Nettuno alle 11.30 si esibirà la banda filarmonica ‘Primo Carlini’ di Malalbergo e alle 12 partirà la Biciclettata resistente fino a Villa Spada. Qui, alle 12.30, lo spettacolo itinerante ‘C’erano una volta tante ragazze’ di Loredana D’Emelio e Tita Ruggeri, oltre al picnic di Cucine Popolari.

Il 25 aprile alle 9.30 la deposizione di una corona sulla lapide dei Caduti alle Sette Chiese, prima dell’alzabandiera con picchetto militare d’onore in piazza del Nettuno alle 10.15. La mattinata si chiude alle 11.30 con Ginevra Di Marco nel concerto ‘Memoria parla, consolante’.

E ancora: dal 14 aprile al 5 maggio ‘Ciò che resiste’ porta le gigantografie dei volti dei partigiani abbinati ad articoli della Costituzione nelle Porte della città, mentre dal 18 aprile al 5 maggio a Palazzo d’Accursio è aperta la mostra ‘LIBERI!!!’ con le foto legate alla Resistenza di Antonella Cinelli. Poi il Festival narrativo del paesaggio, gli eventi nei Comuni della provincia (tanti quelli a Marzabotto), la pubblicazioni di tre racconti su Bologna, prima, durante e dopo la Seconda guerra mondiali (curati dall’architetto Pietro Maria Alemagna), gli appuntamento dell’Istituto Parri e le proiezioni al Modernissimo. Programma su comune.bologna.it e cittametropolitana.bo.it.