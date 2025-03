Ottantenne truffata, presi i finti carabinieri

Indagine lampo, quella dei carabinieri di San Lazzaro, che, venerdì mattina, hanno incastrato due truffatori che avevano sottratto soldi e gioielli a un’ottantenne del posto. A raccontare l’accaduto è la figlia della vittima: "Venerdì mattina mia madre era sola in casa, mio papà era uscito due ore per delle commissioni. In quel momento è stata contattata telefonicamente da un uomo che si spacciava per carabiniere e che, al telefono, le ha comunicato che il figlio aveva investito una donna e che dovevano portarlo in prigione. L’unica soluzione per salvarlo, avrebbero detto a mia madre, era quella di consegnare tutto quello che i miei avevano in casa al collega che di lì a poco avrebbe suonato al campanello". Come è poi effettivamente successo.

La figlia prosegue: "È una storia che anche mia madre aveva sentito mille volte, ma la paura che il figlio potesse essere in difficoltà e l’ansia che il signore dietro alla porta le ha trasmesso l’hanno spinta a consegnare ai truffatori, sedicenti carabinieri, gioielli e orologi di valore". L’anziana donna ha provato, pur temendo per la propria incolumità e sentendosi a quel punto in pericolo, a chiedere un documento all’uomo che era arrivato a casa e a chiamare i figli, ma sia il telefono fisso che il cellulare, dopo la telefonata intercorsa con il finto carabiniere, erano improvvisamente isolati. "L’uomo, che ormai era in casa – aggiunge la figlia –, ha detto a mia madre di avere lasciato i documenti in macchina, ma era visibilmente molto agitato e mia mamma, per paura di contraddirlo, ha fatto tutto ciò che il malvivente le chiedeva. Mia madre, con questo estraneo in casa, non ha avuto neanche modo di chiedere aiuto al nipote che abita sotto di lei".

Poco dopo che l’individuo se n’era andato con il lauto bottino è rientrato il marito dell’anziana. Scoperta la truffa, i due hanno immediatamente chiamato i carabinieri di San Lazzaro che si sono recati sul posto. "Nel giro di poco più di un’ora dall’accaduto mia sorella ha accompagnato nostra madre in caserma a sporgere denuncia e non appena arrivate i militari hanno comunicato che li avevano già presi. Questi due uomini erano già arrivati a Firenze, ma grazie al lavoro tempestivo e scrupoloso dei carabinieri di San Lazzaro i due malviventi sono stati rintracciati: in auto avevano tutta la nostra refurtiva e anche quella di altre vittime incastrate in precedenza. Ci tenevamo a raccontare questa storia, a lieto fine, per ringraziare tutte le forze dell’ordine che, ogni giorno, ci sono vicino e fanno tutto il possibile per tenerci al sicuro". I due, italiani pluripregiudicati di 45 anni, sono stati denunciati per truffa aggravata.

Zoe Pederzini