Ottavia Piccolo racconta ’Matteotti’

Nell’anno in cui ricorre il centenario dell’uccisione, per mano fascista, di Giacomo Matteotti, c’è ancora tanto da scavare nella vita di un uomo politico appassionato. L’occasione è ’Matteotti (anatomia di un fascismo)’, lo spettacolo di Stefano Massini scritto per Ottavia Piccolo che sarà in scena stasera (alle 21) con i Solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo al Laura Betti di Casalecchio. "Un teatro che mi piace molto – racconta l’attrice – , dove torno sempre volentieri, con un sacco di energia buona. Così il teatro diventa davvero un luogo di partecipazione".

Partecipazione è una parola che ben si lega a questo spettacolo.

"Moltissimo. Perché è un modo di raccontare la storia che non vuole essere esaustivo, ma il teatro è un modo più palpabile di avvicinare i personaggi lontani perché ce li presenta in carne e ossa. Non è un teatro di narrazione in cui qualcuno legge davanti a un leggio. Questo è uno spettacolo, ci sono anche i musicisti in scena, che non solo suonano, ma di volta in volta sono coro o cittadini che commentano l’azione. Ci sono anche video fatti da una giovane artista visuale molto brava. C’è il teatro".

Perché lo sottolinea?

"Capisco che è più facile riempire i teatri con grandi nomi del giornalismo o della cultura, che però fanno, al dunque, una conferenza. Per me il teatro è tanta gente che lavora insieme. Certe volte mi arrabbio anche un po’ quando si mettono sullo stesso piano conferenze e spettacoli".

Che Matteotti ci raccontate? Anche lei ha scoperto qualche nuovo aspetto di questa personalità?

"Sapevo, come tanti, dell’omicidio, del processo, ma poco di tutto quello che era prima. Raccontiamo le sue origini, il Polesine di quegli anni era uno dei posti più poveri d’Italia dove i braccianti morivano di fame, fra malaria e pellagra. Matteotti iniziò a occuparsi giovanissimo di politica e amava la sua gente: la sua forma mentale era di vero riformista. Quando è andato a Roma ha continuato questo tipo di lavoro. Leggeva tantissimi libri, era laureato in Legge, conosceva le lingue e tutto questo lo raccontiamo in modo empatico".

Si parla anche della moglie, Velia Titta Matteotti.

"Mi ha molto colpito, era una giovane che aveva studiato, scritto un libro di poesie. Quattro giorni dopo il rapimento di Matteotti lei va a parlare con Mussolini, cosa non certo consueta. Massini fa una cosa che in teatro si può fare: si prende una licenza poetica e le fa dire una cosa che in realtà scrisse in seguito: ’Quando troveranno il corpo di mio marito, io quel giorno non ammetterò la presenza di alcun rappresentante della milizia fascista. E tutto questo perché io vi ritengo tutti responsabili’. Ci sono tantissime lettere fra Matteotti e la moglie, anche perché furono a lungo separati, ma fu un amore meraviglioso".

Matteotti seppe intuire quello che stava succedendo, l’impressione è che noi oggi non siamo abbastanza in grado di leggere il nostro tempo.

"I fascismi sono in agguato dovunque, si posso chiamare in altro modo, ma le pulsioni che sentiamo intorno sono molto simili a quelle di quegli anni. E poi le guerre, l’ambiente… siamo un po’ arrotolati su noi stessi a vedere il nostro ombelico. Se la gente, uscendo da teatro, si facesse domande, sarebbe già una buona cosa".