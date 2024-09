Ottimo bilancio con 30mila presenze

Ottantaquattro serate con una media di 368 spettatori a proiezione. Sono questi i numeri che confermano al primo posto delle arene estive di maggior successo l’Arena Puccini, il cinema all’aperto nel parco del Dopolavoro ferroviario in via Serlio, promosso da Fondazione Cineteca di Bologna e Ibc Movie. Ma naturalmente alcune serate hanno fatto numeri stellari. Ad esempio erano quasi in mille per l’appuntamento con Michele Riondino per il suo esordio alla regia ’Palazzina Laf’; altrettanti per il maestro Wim Wenders che ha incontrato il pubblico per la proiezione della versione restaurata di ’Buena Vista Social Club’ come pure per ’Campo di battaglia’ di Gianni Amelio, presente all’arena insieme con Alessandro Borghi. Sono stati 860 gli spettatori di ’Coppia aperta quasi spalancata’ di Federica Di Giacomo e all’incontro con Chiara Francini, protagonista del film tratto dall’omonima pellicola di Dario Fo e Franca Rame. Ancora, Matteo Garrone, tornato al Dlf con il suo ’Io Capitano’, ha richiamato invece a fine luglio 646 spettatori; mentre il fenomeno ’Inside Out 2’ ha raccolto gli applausi di 603 persone.

"L’Arena Puccini si conferma la sala di maggior successo in Italia – commenta il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli – superando i 30mila spettatori, a dimostrazione della relazione importante che c’è tra il pubblico e questo luogo. Un luogo che è un punto di riferimento culturale anche per gli stessi cineasti, che vedono nelle serate dell’Arena Puccini un momento importantissimo di confronto con gli spettatori".