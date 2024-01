Otto compagnie dialettali per la nuova stagione del Betti

Si alza domenica prossima il sipario sulla trentunesima edizione della stagione dialettale del teatro comunale Laura Betti di Casalecchio. Un cartellone promosso sin dall’inizio da Giampaolo Franceschini e che porterà sulla scena otto compagnie dialettali bolognesi con altrettanti spettacoli che come succede ormai dalla scorsa edizione, verranno rappresentati solo una volta. Per ragioni di spese gestionali e anche per concentrare in un’unica serata il pubblico infatti non si farà la doppia rappresentazione: il sabato sera e il pomeriggio.

Così dopo lo spartiacque della pandemia riprende vigore la programmazione della rassegna più longeva del bolognese, sempre affidata alla iniziativa di Franceschini: "E’ bello poter riprendere questo cartellone. Oltre al Dehon per la città e Casalecchio per la provincia, sono ormai poche le occasioni di divertirsi in serenità ascoltando vicende sempre allegre e popolari, interpretate da bravi attori capaci di usare la lingua-madre della nostra città".

Le locandine di promozione della campagna abbonamenti sono pronte e in alto campeggia il titolo della rassegna: ‘Totti al dmanndg a teater’. Alle 16 di domenica ad inaugurare il cartellone sarà la compagnia dialettale bolognese Bruno Lanzarini che porterà sulla scena del Betti la sua commedia Ocio che la vèn mosa ovvero "ovvero "Stabilimento fotografico di Alfredo Testoni" che con la regia di Paolo Mazzacurati porta sul palco Patrizia Strazzari, Roberta Montanari, Ettore Pancaldi, Massimo Bianconi, Cinzia Mazzacurati, Piera Gasperini, Luca Poggi, Laura Manfredini e con Eraldo Turra. Si tratta dell’adattamento di una commedia francese mentre la commedia di Testoni andò in scena per la prima volta al Teatro Storchi di Modena nel 1890. Cambi d’identità, sotterfugi, equivoci e amori segreti sono gli elementi base di questa divertente commedia ambientata a Bologna nei primi del 900 dove si intrecciano le varie storie di un nutrito gruppo di personaggi che si muovono tra la casa-studio di un medico e uno Stabilimento Fotografico. Il 28 gennaio sarà la volta della compagnia dialettale musicale I Nuovi felsinei che interpreterà Al prém d’avrèll.

g.m.