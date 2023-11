Otto levrieri al Sant’Orsola. Aiuteranno i bimbi ricoverati: "Portano gioia e speranza"

C’è Cesare, cucciolo di greyhound scartato perché fisicamente inadatto a correre in pista. Dall’Irlanda come lui arriva Cloeìver, stessa razza, destinato all’abbattimento perché in gara non riusciva più a vincere. Con loro Marengo, galgo di Spagna, abbandonato dopo anni di caccia a vista. Storie di levrieri salvati dai maltrattamenti che adesso regalerano un sorriso ai bimbi ricoverati al Sant’Orsola E’ il progetto ‘Pet Co-Therapy’ nato dalla collaborazione fra il Policlinico, l’associazione Fanep (Famiglie Neurologia pediatrica), Fondazione Elisabetta Franchi Onlus e Bologna FC 1909. L’iniziativa è stata inaugurata ieri con una visita al Sant’Orsola della stilista e imprenditrice paladina degli animali e di una delegazione del club rossoblù: l’Ad Claudio Fenucci e i calciatori Lorenzo De Silvestri, Charalampos Lykogiannis, Federico Ravaglia e Riccardo Orsolini.

Il progetto parte adesso con una durata biennale: otto levrieri, accompagnati dai relativi conduttoriproprietari volontari, incontreranno i bambini in cura nelle Unità operative di Neurologia pediatrica, Pediatria d’urgenza e Pediatria specialistica. Si tratta di momenti pensati per motivare i piccoli pazienti, aumentarne l’autostima, stimolarne la comunicazione verbale e le interazioni sociali. I cani ‘arruolati’ in corsia sono prevalentemente levrieri provenienti dall’Irlanda e dalla Spagna, dove vengono utilizzati in corse, competizioni e battute di caccia, e dove non esiste una legge che li tuteli. Descritti come ’particolarmente docili, collaboranti, affabili, dalla fine intelligenza emotiva ed estremamente sensibili, delicatissimi coi bambini più fragili’, galgo e greyhound scampati a violenze o uccisioni cominciano una nuova vita accanto ai piccoli malati.

"Interagire con gli animali – sottolinea Marcello Lanari, direttore Pediatria del Sant’Orsola – insegna ai bambini a rispettarli, a capire le loro modalità comunicative, ad averne cura, cose che sono loro dovute. Un animale affidato a un bambino, compatibilmente con la sua potenzialità di interazione, lo stimola ad assumere delle responsabilità nei confronti dello stesso, capacità che poi sarà espressa in altri ambiti durante la sua vita".