Otto marzo, coltivate i semi della speranza

Fare germogliare il seme della speranza e dei diritti nel giorno della Festa Internazionale della donna, l’8 marzo. È il senso dell’iniziativa ‘Fioriscono emozioni’ promossa dal nostro giornale che oggi, in occasione di questa festa e di questo giorno così importante, regalerà ai propri lettori, in abbinamento al giornale acquistato in edicola, una bustina di semi di Astro Princesse Multicolor. Questi semini daranno una pianta dai fiori grandi e fitti dai colori rosa, rosso, viola o bianco e che garantiscono una continua fioritura durante l’estate. Appartenente alla famiglia delle Asteraceae, l’Astro Princesse è considerato il simbolo dell’amore vero ed eterno, oltre che del grande intelletto.