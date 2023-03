Otto marzo, in cinquemila al corteo La piazza con Amini, uccisa in Iran

"Donna, vita, libertà". Il grido ha aperto il corteo organizzato da ‘Non una di meno’, per il settimo anno consecutivo, in occasione della Festa della donna. Quasi cinquemila le partecipanti alla manifestazione transfemminista, partita intorno alle 19 da piazza XX Settembre, che ha attraversato, passando per via Indipendenza e via dei Mille, mezza città, bloccando il traffico sui viali e colorando di fucsia la notte bolognese.

Il corteo, aperto dal furgone con la scritta ‘Amore e rabbia’, in via Indipendenza ha ricordato la ventiduenne Masha Amini, uccisa dalla polizia morale in Iran, la cui morte ha innescato le proteste nel paese, culminate in una durissima repressione. Proteste che hanno però svegliato l’opinione pubblica, facendo tornare la condizione della donna al centro dell’attenzione. Decine di immagini della ragazza di origini curde sono state mostrate e la condizione delle donne iraniane è stata ricordata anche prima della partenza del corteo, con una performance che ha denunciato l’uso di gas tossici per reprimere le proteste in Iran. Alla testa del serpentone, alcune manifestanti portavano uno striscione "contro confini e militarizzazione", chiedendo le dimissioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La manifestazione è proseguita attraversando i viali fino a via Sant’Isaia, imboccando poi piazza Malpighi per concludere la lunga marcia in piazza Maggiore. "Oggi Bologna è tutta femminista", il messaggio centrale, alla base della rivendicazione di diritti per tutte, contro la violenza di genere e il patriarcato.

Intanto, ieri mattina, il sindaco Matteo Lepore ha annunciato di aver "presentato un’iniziativa di legge popolare dedicata al contrasto del lavoro non pagato". Visto che ben nove lavoratrici su 10 si dimettono dal posto di lavoro per ragioni legate alla maternità e per mancanza di servizi, nell’80% dei casi, il sindaco annuncia l’iniziativa per l’eliminazione delle dimissioni volontarie dal lavoro, "quando la motivazione è l’impossibilità di conciliare lavoro pagato e lavoro non pagato". Al centro della proposta legislativa c’è la costituzione di un fondo economico per mantenere agganciate le lavoratrici al posto di lavoro, una sorta di integrazione al reddito per ovviare agli stipendi bassi.