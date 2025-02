Otto piazzole per e-bike sulla ferrovia Porrettana

Il Gal Appennino bolognese, d’intesa con le amministrazioni comunali e il supporto operativo del consorzio della Bonifica Renana, ha promosso l’installazione di otto piazzole accessoriate per la mobilità sostenibile in altrettante stazioni e fermate dell’antica linea ferroviaria transappenninica Porrettana. Le piazzole sono dotate di colonnine per la ricarica elettrica delle e-bike, attrezzi per la manutenzione delle biciclette, bacheche di informazione della rete escursionistica locale e delle peculiarità paesaggistiche, storico-testimoniali ed enogastronomiche del territorio di riferimento.

La ferrovia Porrettana, inaugurata nel 1864, è stata la prima opera ferroviaria italiana di attraversamento appenninico: 47 gallerie e 35 viadotti consentono il superamento del valico tra il versante emiliano e quello toscano, offrendo al viaggiatore panorami unici di grande bellezza. Le antiche stazioni e fermate di attraversamento appenninico costituiscono oggi altrettante punte di accesso a una vasta rete di itinerari trekking, bike, e-bike in uno dei territori più green, popolato di grandi boschi, biodiversità e piccoli borghi.

Il presidente del Gal, Tiberio Rabboni: "Il nostro Appennino ha enormi potenzialità di crescita nell’offerta di turismo sostenibile. Per farlo servono miglioramenti nell’ospitalità e nella possibilità di fruire in modo stabile, informato e organizzato delle opportunità di questo territorio unico. Invitiamo chi ama la natura e i suoi itinerari a vivere l’esperienza e le emozioni del nostro Appennino integrando un antichissimo viaggio ferroviario con la scoperta, a piedi o in bici, di ambienti e situazioni uniche, sapendo di potere sempre contare sulla vicinanza degli abitanti del posto e, in ogni caso, delle nostre piazzole accessoriate".

Le piazzole si trovano nelle seguenti stazioni e fermate ferroviarie: una a Sasso Marconi, due a Marzabotto (Stazione centrale, Pian di Venola), una a Vergato (Riola), una a Castel di Casio (Silla), tre ad Alto Reno Terme (Porretta centrale, Ponte della Venturina e Molino del Pallone).