Otto serate magiche tra musica e parole

Secondo appuntamento, oggi nella sala comunale Renato Giorgi di Sasso Marconi, per la prima rassegna di musica, poesia e azioni sceniche a cura dell’associazione culturale ’Le nuvole’. Alle 21.15, con ingresso gratuito, in programma il concerto per mandolino e chitarra elettrica del duo Antonio Stragapede e Davide La Rosa. Due generazioni diverse ma in perfetta sintonia musicale ed artistica per un concerto che spazia da brani originali e rivisitazioni di brani d’autore. Un viaggio intimo, sonoro e a cavallo tra antico e moderno. In questa poetica si continua, fino ad esaurire il programma che comprende in totale otto serate, per la maggior parte dedicate alla canzone d’autore italiana, ma senza trascurare la musica d’ispirazione popolare, etnica e il rock internazionale, come accade il 25 marzo quando sarà di scena il Trio Focci Franci Vaccari e Le Dynam Sisters che sotto il titolo ’Il quinto Beatle’, rende omaggio al manager dei Beatles Brian Epstein, definito quinto componente della band da Paul Mc Cartney.

Aprile si aprirà con un viaggio in musica e parole tra le atmosfere dei mitici anni Settanta, descritte nel libro ’Jimi portami via con te’ di Roberto Menabò, e prosegue con un omaggio a Lucio Battisti (protagonista Luca Signorelli con un progetto originale dal titolo ’Dove ho nascosto Lucio Battisti?’) e un tributo a Mina: accompagnata al piano e alla fisarmonica da Massimo Tagliata, Valentina Mattarozzi interpreterà le canzoni più belle della ‘voce per eccellenza’ della musica italiana. La rassegna si chiude con due serate dedicate alla musica d’atmosfera: Peppe Aiello con ’Uosemo’, contaminazione di generi e linguaggi diversi, per racconti di vita vissuta in parole, immagini e suoni. E fino al gruppo Cantodiscanto, e il suo viaggio sonoro alla scoperta delle tradizioni popolari del Sud del mondo.