Out of the Blue, il festival musicale dove jazz e acqua si incontrano

L’acqua sta alla vita come il jazz sta alla musica. Il jazz, con la sua capacità di improvvisare e sperimentare si collega simbolicamente all’elemento liquido, rappresentando un flusso continuo di emozioni e sensazioni". Un’apertura d’impatto, evocativa, quella di Rosanna Calvitti, presidente dell’associazione Out of the Blue. Da più di un anno, l’associazione è impegnata nella valorizzazione del patrimonio idrico di Bologna e nel sensibilizzare la cittadinanza in merito alla ricchezza che esso rappresenta.

Con questo scopo è nata ’Out of the Blues’, la manifestazione musicale dedicata al tema dell’acqua e alla sua memoria che, dal 30 maggio all’1 giugno, inaugurerà la sua prima edizione. La rassegna, curata dal direttore artistico Marcello Contu e organizzata con il patrocinio di Canali di Bologna, Antica Osteria Romagnola, Kutir asd e Radio Città Fujiko, vedrà alternarsi jazzisti di fama nazionale e internazionale sui palchi del Teatro Baraccano e del Camera Jazz & Music Club. Un evento innovativo che celebra la forza vitale e creatrice dell’acqua attraverso la musica.

Ad aprire la rassegna, Stefano Maltese che, venerdì 30 maggio alle 21,30 al Teatro Baraccano, si esibirà insieme all’ensemble as Sikilli. "Le mie composizioni sono frutto della mia esperienza di vita, e il mare è sempre stato presente. Molte idee sono nate proprio durante le mie lunghe nuotate, quando il suono della terra viene sostituito da un silenzio ovattato che predispone al pensiero – ha spiegato il sassofonista palermitano –. Ma conosco anche il furore del mare. La mia musica è tumultuosa e riflessiva, un lago quasi immobile e un fiume veloce".

Sabato 31 alle 21,30 sarà il turno del trombettista Flavio Boltro che, accompagnato dalla band jazz Pork Explosion, sul palco del Teatro Baraccano ripercorrerà i momenti cardine della carriera di Miles Davis. Dalla registrazione del live, che verrà trasmesso anche in diretta su Radio Città Fujiko, sarà prodotto un disco.

La tappa successiva sarà al Camera Jazz & Music Club, dove alle 22 il sassofonista olandese Barend Middelhoff si esibirà in un repertorio basato sui brani di Marco Tamburini. Il concerto, nato dalla collaborazione tra il Conservatorio di Musica Maderna Lettimi di Cesena, Jazz Club Bologna e Out of the Blue, sarà dedicato alla memoria del trombettista e compositore cesenate e vede sul palco anche alcuni allievi dell’istituzione cesenate.

Affidata a Giovanni Mazzarino e al suo trio la chiusura della rassegna musicale. Domenica 1 giugno alle 21,30 al Teatro Baraccano, il pianista messinese, accompagnato da Marco Bardoscia e Fabio Accardi, metterà in scena una serie di brani ispirati all’acqua e al mare, elementi universali che si fanno metafora di viaggio e trasformazione. L’ingresso ai concerti del Teatro Baraccano è gratuito su offerta libera e il ricavato verrà destinato alla riqualificazione dei canali di Bologna.

Filippo Biondi