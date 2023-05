Ovazione per Bellocchio Il ’tour’ in tre cinema

di Benedetta Cucci

"Monsignor Zuppi ha molto da fare, come il Papa, ma ci siamo parlati e ho proposto di vedere il film e lui si è reso disponibile, appena sarà possibile. Mi interessa molto il suo giudizio, perché è un film di pace, per questi tempi, su come possa la religione, in ogni situazione, esprimere la tolleranza e visto che sia monsignor Zuppi che il Papa sono estremamente tolleranti, mi piaceva che lo vedessero". Anche i grandi registi hanno il desiderio di ’feedback’ importanti e Marco Bellocchio, con ’Rapito’, vorrebbe quello di due ’uomini’ che sembrano lontani anni luce dalla Chiesa rappresentata nel film, sul caso del bambino ebreo bolognese rapito e battezzato a Roma e preso da Pio IX sotto la sua protezione, Edgardo Mortara. Invece sono trascorsi solo 165 anni, da quel 1858 in cui, da Bologna, in via Lame, il piccolo di nemmeno 7 anni venne prelevato. Marco Bellocchio, dopo Cannes, dove era in concorso, è arrivato ieri a Bologna per il tour de force degli schermi (presenza a tre proiezione nel giro di tre ore). Al Lumière si è generosamente concesso al pubblico per 45 minuti – la Cineteca è anche un po’ casa sua, essendone il presidente – in cui ha approfondito tante tematiche rispetto a un film che pare averlo trascinato in un universo di riflessioni, domande sull’individuo e la vita, ma anche in un viaggio in quell’Italia che stava diventando una sola, con gli ultimi fuochi del Regno pontificio e un Papa-re che da lì a poco perderà il suo potere.

Il pubblico bolognese lo ha accolto con un’ovazione, per questa storia ’locale’ che però qui in città è stata girata molto poco, lasciando a Piazza Maggiore (non ritoccata per trasformarla in quella di metà Ottocento, ma col Crescentone in vista, che fu costruito nel 1934) i momenti di raccordo della storia. Bellocchio è arrivato in compagnia di una parte del cast: Enea Sala, davvero il ‘bambino d’oro’ della situazione, perché trovare l’attore giusto per il piccolo Edgardo Mortara non era riuscito a Spielberg, mentre a Bellocchio è riuscito benissimo; poi il papa, Paolo Pierobon, Barbara Ronchi che ha raccontato come già dal primo provino con Enea, avesse sentito la magia di due persone e non di due attori. Poi Edgardo da ragazzo, ovvero Leonardo Maltese che ha confessato di aver trovato difficoltà a recitare la scena in cui avviene l’incontro con la madre morente e Fausto Russo Alesi, il papà di Edgardo. Bellocchio ha rivelato anche che prima di ’Rapito’ e dopo ’La Conversione’, lui avrebbe voluto intitolare il film ’Non Possumus’, locuzione latina che significa letteralmente "non possiamo" e che nel caso di Pio IX esprimeva quell’impossibilità, per il rappresentante della Chiesa cattolica, di riconsegnare Edgardo alla famiglia. I produttori lo hanno sconsigliato.