Overdose fatale di droga e farmaci

La carriera di Marco Pantani subì un clamoroso stop nel 1999, quando fu escluso da un Giro d’Italia che aveva già praticamente vinto a causa di un valore di ematocrito al di sopra del consentito. Da allora non fu più lo stesso, in sella alla bici e nella vita. Cadde in depressione e cominciò ad assumere droghe. Morì il 14 febbraio 2004 a Rimini per intossicazione acuta da cocaina e psicofarmaci. Aveva soltanto 34 anni.