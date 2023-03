Morì di overdose a 52 anni a San Giovanni in Persiceto, scoperta la rete dello spaccio: otto misure cautelari

Le indagini sono state condotte dai carabinieri

Bologna, 15 marzo 2023 – Una maxi indagine, durata oltre tre anni, legata allo spaccio e portata a termine dal Nucleo Operativo dei carabinieri di San Giovanni in Persiceto in collaborazione con le unità cinofile dei militari di Bologna. Otto in tutto le misure cautelari, di cui un arresto in carcere, cinque arresti domiciliari e due divieti di soggiorno nel territorio di Bologna.

Le indagini dei militari dell’Arma, coordinati dal sostituto procuratore Gabriella Tavano, sono partite nell’agosto del 2019 a seguito della morte per overdose da eroina di una 52enne italiana. La donna, in quell’occasione, fu trovata dall’allora compagno riversa sul pavimento della sua abitazione di Argelato.

Il lavoro dei carabinieri ha portato dapprima all’individuazione dei due pusher, residente nel quartiere Corticella, che avevano rifornito la cinquantaduenne, per i quali sono state disposte, su ordinanza del gip Andrea Salvatore Romito, le misure cautelari dell’arresto in carcere e dei domiciliari: si tratta di un cittadino marocchino di 45 anni e un tunisino di 51 – entrambi già in carcere in conseguenza di altri reati sempre legati allo spaccio – accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e morte in conseguenza di altro reato.

Dai due pusher, i carabinieri sono poi risaliti all’intera rete, attiva tra Bologna e provincia, composta per la maggior parte da nordafricani e una donna italiana. Per tre di loro è scattata la misura degli arresti domiciliari (tra cui la 52enne italiana), per l’altro il divieto di soggiorno nel territorio di Bologna. Due componenti della rete, entrambi tunisini, risultano al momento irreperibili, ma sono già state attivate le ricerche tramite i canali internazionali: per uno di loro è scattata la misura degli arresti domiciliari, per l’altro il divieto di soggiorno.

Per quanto riguarda le sostanze che venivano distribuite nelle piazze di spaccio, nel corso delle indagini i carabinieri hanno sequestrato circa 3 etti di cocaina suddivisa in 148 dosi, alcuni grammi di marijuana, oltre 4 etti di hashish e 60 dosi di eroina, in arrivo principalmente dal nord Africa, ma anche da canali europei. Sono stati sequestrati, inoltre, circa 7mila euro in contanti e segnalati in Prefettura oltre 70 consumatori.