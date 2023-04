Özpetek: "Metto in scena la mia vita fatta di film"

di Francesco Moroni

Özpetek, sentiva il bisogno di una ‘Ferzaneide’?

"Lo spettacolo nasce da un’esigenza personale, scaturita durante la pandemia. Quando tutto era chiuso, ne parlai con il produttore di ‘Mine Vaganti’: le sale avevano una capacità ridotta e i teatri non stavano lavorando. Allora mi sono detto: ‘Faccio uno spettacolo da solo e i guadagni li voglio devolvere in beneficenza’. E così è stato, permettendo anche ai lavoratori del teatro di tenersi occupati". Il debutto con ‘Il Bagno turco’, il successo con ‘Le fate ignoranti’ e ‘La finestra di fronte’, i David di Donatello, i Nastri d’argento, i ‘Ciak d’oro’, poi la regia a teatro con le opere liriche, i romanzi e altro ancora. E’ una carriera che non ha bisogno di presentazioni quella di Ferzan Özpetek, regista nato a Istanbul naturalizzato italiano, che arriva sul palco del Teatro Duse domani alle 21. Porterà tutta la sua ‘Ferzaneide’: "Un viaggio sentimentale nei ricordi, nelle suggestioni e nelle figure umane" che hanno ispirato molte delle sue opere, come la definisce lui.

Cosa racconta nello spettacolo?

"La genesi dei miei film, che nascono sempre dalla mia vita. Quando ho iniziato a lavorare a ‘Ferzaneide’, abbiamo fatto una prova con poco più di 50 persone, poi la prima con le sale solo al 30%. Pochi giorni dopo i teatri hanno riaperto, e c’è stato il pienone per quattro serate di fila. Così mi diverto…".

Perché racconta se stesso?

"Perché condivido la mia vita con il pubblico. C’è chi mi ripete: ‘Ma come fai? Non lasci neanche un po’ del mistero del regista…’. Ma io rispondo sempre: ‘Ho tanti altri misteri nella vita, ma su questo sono tranquillo’".

Il pubblico come reagisce?

"Interagisce, dando vita a un dialogo bellissimo. A Napoli è stato così, ma anche all’Arcimboldi di Milano c’erano 2.300 persone e la sala piena. L’ultima replica l’ho fatta sempre a Milano, al Teatro Parenti, ed è venuta anche Ornella Vanoni. Mi ha detto: ‘Sei incredibile, racconti i ca**i tuoi e mi fai divertire’...".

Quali sono le opere che porta maggiormente nel cuore?

"Racconto tutto. Parto con ‘Il Bagno turco’, passando per ‘Le fate ignoranti’, che è proprio ispirato alla mia vita. L’unico film che non nasce direttamente dalle mie esperienze personali, in realtà, è ‘Un giorno perfetto’".

Quanta Bologna c’è nella sua ‘Ferzaneide’?

"Questa città per me è molto importante. La prima de ‘Le fate ignoranti’ la facemmo al cinema Arlecchino: fu subito un successo. Ho sempre avuto un legame molto forte con Bologna: i primi amori di tanti anni fa, poi le grandi amicizie. Adesso, spesso, mi dicono che la città è cambiata, che non è più quella di una volta. Sapete cosa rispondo? Che è il mondo a essere cambiato. Spesso in peggio".

‘Ferzaneide’ nasce durante la pandemia. Oggi cosa pensa serva al cinema e al teatro per rialzare la testa?

"Anche durante il Covid, nessuno si è fermato. Molti hanno lavorato per le piattaforme online, anche se ovviamente ci è mancato poter andare in sala. Tuttavia, secondo me, è stata una prova utile e necessaria: le sale devono rinnovarsi. E sono convinto che il cinema non morirà mai. Eppure oggi vedo tante differenze".

Di che tipo?

"L’ultima volta che sono andato al cinema c’erano molti ragazzi, alcuni stavano attaccati al cellulare. Ho chiesto loro di smettere e uno mi ha risposto: ‘Vai a casa tua’. Si è capovolta la situazione, a casa dovrebbe starci chi non apprezza il fascino dei luoghi di cultura, ma preferisce stare sul divano. Tuttavia sono convinto che questo si trasformerà in meglio: le sale saranno più belle e curate, e ci sarà maggiore accortezza. Così cinema e teatri si rialzeranno".