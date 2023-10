Ozzano dell’Emilia. L’arpa e il pianoforte di Burani e Moi

Iniziano oggi i tre appuntamenti Suoni e Armonie del Gruppo musicale di Ozzano (alle 18 in Sala Pelliconi al centro Gramsci, ex villa Maccaferri). Si parte con il Concerto per arpa e pianoforte, con Davide Burani e Fabio Moi. Domenica 12 novembre, invece, nell’incontro Dalla Bossanova allo swing il protagonista è il Rio Dos Sonhos 4tet con Isabella Scala, Miky Costantini, Piergiorgio Caverzan e Marco Mazzocato Martinazzo. Chiude, il 26 novembre, Viaggiando tra gli Oscar del Trio Novecento.