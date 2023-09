"Ozzano farà la sua parte, ma diteci dove mettere le tende"

L’arrivo di quasi un centinaio di migranti a Ozzano è ormai sulla bocca di tutti in paese. Non si sanno ancora i dettagli precisi, ma la notizia è ufficiale: manca poco. A parlare della situazione, e di quel poco che c’è di certo ad ora, è il primo cittadino del paese metropolitano, Luca Lelli. "Inutile nascondere che c’è preoccupazione. In primis perché non ci è mai capitato di affrontare nulla del genere e, soprattutto, perché ad oggi abbiamo ancora informazioni molto vaghe, ma l’arrivo di queste persone è imminente. Nell’incertezza generale su quelli che saranno i prossimi step l’unica novità, giunta nelle ultime ore, è che stiamo valutando, a seguito dei sopralluoghi fatti, l’area adiacente alla ex caserma Gamberini, ma è ancora tutto da decidere. Chiaro è che quando c’è bisogno, quando c’è un’emergenza come questa il nostro territorio è disponibile ad aiutare, però vorremmo saperne di più". Il primo cittadino, infatti, dopo che le voci si rincorrevano da giorni, ha avuto conferme solo nella giornata di lunedì quando si è tenuto un incontro online con la Prefettura.

Anche in quella circostanza, però, è stato detto poco altro: "Non si quando, non si sa come, non si sa nulla purtroppo. Neanche quanti nel dettaglio – prosegue il sindaco Lelli –. Da quanto abbiamo appreso, anche grazie a un riferimento specifico che ci è stato dato dalla Prefettura con cui stiamo dialogando, in un primo momento i migranti arrivati da noi verranno sistemati in alcune tende, tende che, in un secondo momento, saranno sostituite da moduli prefabbricati con tempi che ancora non conosciamo. Immagino che per questi ultimi ci vorrà qualche settimana. Non abbiamo contezza del numero preciso di persone, ma credo non lo abbia ancora neanche la Prefettura: dipenderà, infatti, dai flussi. Non sappiamo neanche se saranno solo adulti, se ci saranno minori, ma la cosa che più preoccupa è che non sappiamo neanche dove si intenda collocare di preciso queste tende". L’unica cosa certa è che ci sarà, però, un soggetto gestore: probabilmente una cooperativa individuata dalla Prefettura. Il sindaco di Ozzano ha, poi, fatto una diretta Facebook per informare la cittadinanza. Varie le reazioni: c’è chi è preoccupato e dubbioso sulla capacità del territorio di ospitare una ‘situazione’ come questa e chi, invece, si offre già per dare una mano anche solo con qualche lezione di italiano.

Zoe Pederzini