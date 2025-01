Ozzano, la festa continua. Bologna 2016 in frenata

di Giacomo Gelati

Assurge alla meraviglia il successo casalingo dei New Flying Balls nella terzultima giornata di Interregionale contro la capolista della division E Vigor Matelica, con due punti che rendono le ultime uscite di stagione regolare ancora più avvincenti e suonano come monito alle future avversarie della poule play-in Gold. Cuore e grande determinazione alla base del successo dei biancorossi di coach Matteo Lolli, guidati dalle doppie cifre di Ranuzzi (17) e Torreggiani (13), che grazie a una difesa perfetta nelle ultime battute di gara riescono ad avere la meglio sulla corazzata maceratese.

Accarezza invece il successo il fanalino di coda Olimpia Castello, che butta il cuore oltre l’ostacolo Recanati e alza bandiera bianca di misura restando all’ultimo posto, con la certezza della poule playout.

Battuta d’arresto netta invece nella division C per il 2016, che crolla sotto i colpi della regina Iseo e resta ancorata al sesto posto in solitaria, l’ultimo per accedere alla seconda fase playoff. Falcidiati dall’influenza, i rossoblù di coach Giovanni Lunghini non riescono a reggere l’onda urto della prima della classe, con quale sprazzo per ricucire, ma senza tuttavia avere rotazioni per provare a riempire il gap.

Gare division C: Basket 2000-Sangiorgese 66-69, Blu Bergamo-Cernusco 80-78, Sansebasket Cremona-Gardonese 64-66, 2016-Iseo 62-80, Nervianese-Pizzighettone 76-83 e Stings Mantova-Social Milano 72-78.

La classifica: Iseo 30; Sangiorgese, Gardonese e Pizzighettone 26; Stings Mantova 24; 2016 22; Social Milano 20; Nervianese e Blu Bergamo 16; Basket 2000 e Cernusco 14; Sansebasket Cremona 6.

Gare division E: Loreto Pesaro-Attila Porto Recanati 75-61, New Flying Balls-Vigor Matelica 73-69, Valdiceppo-Teramo a Spicchi 99-65, Virtus Civitanova-Roseto 2020 61-62, Senigallia-Bramante Pesaro 57-65 e Olimpia Castello-Recanati 74-77.

La classifica: Vigor Matelica 28; Loreto Pesaro, Recanati e New Flying Balls 26; Attila Porto Recanati 24; Bramante Pesaro 22; Roseto 2020 18; Senigallia e Valdiceppo 16; Teramo a Spicchi e Virtus Civitanova 14; Olimpia Castello 10.