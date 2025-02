Ozzano, rimossa la copertura della piscina. Impianto ancora inagibile

Ozzano (Bologna), 7 febbraio 2025 - Lavori in corso in via Nardi dove è stata rimossa la copertura della piscina comunale, sradicata dal vento di burrasca di una decina di giorni fa.

La struttura resta, però, inagibile.

Lo stop riguarda sia l'impianto natatorio gestito da Sogese che la palestra. A fare il punto è stato lo stesso sindaco Luca Lelli: "Grazie a un provvedimento di somma urgenza adottato è stata rimossa dal parcheggio la copertura della piscina. Un investimento complessivo di 65mila euro totalmente a carico del Comune, che ha previsto l’installazione di un ponteggio e l’avvio dei primi lavori per chiudere e mettere in sicurezza il tetto, oltre alla completa rimozione di materiale isolante e lamiere in tutta l’area".

Valutazione danni e misure di sicurezza

Nella giornata di ieri è stato eseguito il sopralluogo da parte dei periti assicurativi: "A seguito del sopralluogo purtroppo è emerso che la struttura non potrà aprire neanche parzialmente – aggiunge Lelli – quindi tutto rimarrà chiuso e inagibile fino alla fine dei lavori. Per adesso siamo in attesa della quantificazione del danno causato dalle fortissime raffiche di vento e quindi delle perizie. Come Comune ci siamo immediatamente attivati per rimuovere tutto dal parcheggio, anche questo ancora inagibile, e collaborare con il gestore per trovare delle soluzioni alternative per l’utenza. Abbiamo infatti messo a disposizione delle sale che saranno utilizzate per le fasce deboli e protette. Ringrazio sia la società che gestisce la struttura sia le strutture limitrofe che si sono messe a disposizione per dare continuità ai servizi".

Soluzioni temporanee e attività alternativa

Lunedì partiranno alcuni corsi interrotti da circa due settimane come, per esempio, l’attività in palestra che per alcune fasce potrà essere svolta in Sala Raparelli in via degli Orti 16/ e in Sala della Biblioteca Comunale Casa Due Litri, in via Fermi 12/f.

Per l'attività in piscina c'è una prima indicazione per la piscina dell'Arcoveggio, mentre per l'attività in acqua adattata e anche in palestra il riferimento sarà la piscina Paolo Gori di Pianoro.