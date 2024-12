Ozzano sostiene le 'Perline' di La Perla: solidarietà e creatività in piazza Allende

L’amministrazione comunale di Ozzano al fianco delle ‘Perline’, il gruppo di dipendenti de La Perla attualmente in cassa integrazione che ha dato vita all’associazione di promozione sociale ’Unicheunite Aps’, con sede in alcuni spazi in piazza Allende: locali di proprietà di Alberto Masotti, figlio della fondatrice della storica azienda. Utilizzando macchine da cucire, stoffe e filati confezionano meraviglie da vendere nei vari banchetti sia per finanziare la loro ‘lotta’ - affinché la vicenda lavorativa trovi una risoluzione - sia per beneficenza, tanto che collaborano con Komen Italia nella lotta ai tumori femminili e hanno dato già un contributo per la ricostruzione post alluvione.

Anche i locali in cui è ‘di stanza’ l’associazione hanno una storia importante: sono appunto di proprietà dello stesso Alberto Masotti, già presidente della storica azienda bolognese, nonché figlio di Ada, la fondatrice. Questi locali sono stati concessi alle perline di Unicheunite Aps in comodato gratuito per un lasso di tempo.

"Esprimere la solidarietà dell’amministrazione comunale a questo gruppo di lavoratrici era il minimo – sottolinea il sindaco Luca Lelli –. Sono donne che rappresentano un’eccellenza per il nostro Paese, che va tutelata e difesa".

Così l’assessore al Lavoro e Attività Produttive Matteo di Oto: "Abbiamo voluto conoscere personalmente le lavoratrici per invitarle a partecipare anche alle varie iniziative che abbiamo in programma sul territorio. La loro storia e il loro valore sono innegabili e quello che riescono a creare sono dei capolavori".

"Siamo contente della visita dell’amministrazione e del supporto – racconta il gruppo di lavoratrici –. Siamo nate da poco con l’associazione di promozione sociale e siamo grate di poter utilizzare questi spazi. Abbiamo accettato con piacere la proposta dell’amministrazione di partecipare alle varie iniziative del Comune, perché tutto può essere utile alla nostra causa e per portare avanti il nostro credo. Teniamo moltissimo alla nostra professionalità, manualità e a portare avanti il Made in Italy. Sottolineiamo – concludono – che, anche se fossimo reintegrate in azienda, continueremo a portare avanti questo progetto di promozione sociale perché ci crediamo veramente tutte".

z. p.