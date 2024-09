Riceve un pacco con dentro tablet rubati, arrestato 54enne

Calderara di Reno (Bologna), 30 settembre 2024 – Per saldare un debito ha consegnato un pacco con dentro dei tablet rubati ancora confezionati. L'uomo, un operaio di 42 anni, è stato però scoperto da un dirigente di una ditta di logistica e messo alle strette ha fatto infine arrestare un cinquantaquattrenne italiano, ora accusato di ricettazione, a cui doveva cedere i dispositivi elettronici.

È quanto accaduto qualche giorno fa in provincia, quando i carabinieri della stazione di Calderara di Reno sono intervenuti su richiesta del dirigente di una ditta di logistica. Il dirigente ha raccontato di aver sorpreso un operaio, di 42 anni, all’interno di un container di rifiuti da cui aveva recuperato un pacco contenente dei tablet rubati ancora confezionati, per un valore di circa mille e settecento euro.

Il quarantaduenne ha così spiegato di dover consegnare il pacco a un'altra persona, il cinquantaquattrenne, probabilmente per ripagare un debito. I militari dell'Arma, coordinati dalla procura, hanno avviato le immediate e veloci indagini organizzando una finta consegna dei tablet per arrestare l'uomo a cui erano destinati.

I carabinieri, conoscendo il luogo e l’orario in cui l’operaio avrebbe consegnato la refurtiva e dopo aver sostituito i tablet con altri oggetti, si sono appostati in attesa dello scambio e all'atto della consegna hanno bloccato e arrestato il cinquantaquattrenne.

L'uomo, accusato di ricettazione, è stato portato nella camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida, mentre i tablet sono stati restituiti al legittimo proprietario.