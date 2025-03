Pace dopo la tempesta. La Corte dei Conti apre al governatore

Corte dei conti e Regione Emilia-Romagna fanno la pace. O almeno, i toni si mitigano dopo gli strali lanciati su viale Aldo Moro dal presidente della Sezione regionale di controllo per l’Emilia Romagna Marcovalerio Pozzato lo scorso ottobre, non a caso subito dopo l’alluvione che devastò il capoluogo. Così infatti si è espresso ieri Pozzato, all’inaugurazione dell’anno giudiziario della sezione giurisdizionale emiliano-romagnola: "Sicuramente sull’alluvione la Regione si è attivata molto, c’è una grande differenza tra il 2023 e il 2024. Naturalmente la Regione ha una competenza molto residuale per quanto concerne i fondi di ristoro". Inaugurazione, quella ospitata come ogni anno da Palazzo Grassi, cui ha partecipato anche lo stesso governatore Michele de Pascale.

Un passo indietro. Lo scorso ottobre, quando la Regione era ancora retta dalla facente funzioni Irene Priolo, il presidente dell’organo incaricato di vigilare sui conti pubblici, a margine della presentazione del giudizio di parifica del rendiconto 2023, aveva contestato il fatto che l’amministrazione per il 2024 avesse previsto d’impegnare "molto poco, molto meno del 10%" delle risorse destinate alla difesa dei bacini fluviali, e che di quanto stanziato restassero "grosse criticità" nella verifica di quanto effettivamente speso dagli enti attuatori, in mancanza di una "cinghia di trasmissione" tra Regione e questi soggetti attuatori "rispetto alla verifica di quanto effettivamente realizzato". Una strigliata cui Priolo aveva risposto per le rime, sottolineando come il 100% delle risorse per l’alluvione (del 2023) fosse stato impiegato per la ricostruzione, nonostante la competenza diretta spettasse al commissario governativo.

Sempre in quell’occasione, Pozzato sottolineò alcune "ombre" sul bilancio, specie circa la sanità, il cui equilibrio, disse, si reggeva solo grazie alla "gestione straordinaria", ai soldi "messi nel porcellino e grazie alle risorse che ci sono nelle pieghe del bilancio". Ora invece tende una mano pure sul tema della manovra della Regione per il 2025. "Sarà monitorata con estrema attenzione: si deve trovare un delicatissimo equilibrio tra i servizi sanitari da fornire ai cittadini e i fondi a disposizione", ma "col presidente de Pascale ho trovato un dialogo, una comunicazione che non c’era prima, e ho trovato la disponibilità a trovare insieme una soluzione che risponda ai bisogni dei cittadini con la congruità del reperimento delle risorse". Discorso però "in divenire: solo grazie al risparmio si è potuti giungere a un equilibrio indotto di bilancio dopo l’aumento di costi dovuto alla pandemia". Così, "l’alternativa è il taglio dei servizi, cosa credo poco accettabile per i cittadini abituati a elevati standard e prestazioni sanitarie, o procurarsi le risorse".

Per quanto riguarda il 2024 della Corte dei Conti, il presidente Vittorio Raeli ha sottolineato l’emissione di "36 condanne di risarcimento all’Erario, per 5.497.774,17 euro", +103% sul 2023.